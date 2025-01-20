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NCC 保衛預算 代主委說沒預算可能買不到新3C產品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC代理主委陳崇樹。圖／取自NCC官網
NCC代理主委陳崇樹。圖／取自NCC官網

國家通訊傳播委員會（NCC）20日在立法院捍衛預算。NCC代理主委陳崇樹強調，今年度單位預算全部7.46億，主要包括NCC員工薪資之「人事費」及「業務費」，若業務費大幅被刪減迫使NCC停止運作，直接影響民眾通訊傳播權益及產業發展。

今年iPhone17、Switch2將上市，代理主委陳崇樹在上午記者會中表示，每年認證的射頻器材有7,000多件，因系統停擺，包含新款手機、遊戲機等3C產品，將無法上市。

陳崇樹表示，預算被提案刪成1元，剩下將近9,000萬，影響第一是射頻管制器材、終端器材，第二部分為打詐。

陳崇樹表示，射頻器材每年都會有認證7,000多件，包含人手一機的新款手機、品牌手機，甚至新的遊戲機、藍牙耳機等、無線麥克風等，這些都將無法上市，今年「各位將沒辦法像其他國家一樣享受品牌產品」。

NCC說明，相關費用是維持機關基本運作所需，包含水電費用及通訊費等，並未內含文宣費；一旦大幅刪除，將無法處理民眾和業者申辦3C產品射頻器材、船舶通訊設備審驗且警消專用電信使用射頻器材進出口也將受阻，致影響社會治安及人民生命財產安全；臺灣電信業近3,000億元及廣播電視產業超過1,000億元產值發展亦將蒙受不利益。

NCC指出，目前業務高度數位化，並於北、中、南三區設有監理處，受理民眾申辦包括專用、業餘無線電及射頻器材進口等案件。除了全面公文電子化外，民眾及業者均透過「射頻器材審驗認證系統」、「通訊傳播電台執照系統」申辦相關業務；以3C產品審驗為例，去年處理案件達25,600件。一旦系統無法運作，將直接影響3C新品上市時間，民眾自用進口也受阻礙。

同時，NCC表示，該會負責建物內電信設備審查與審驗，對促進固網寬頻至關重要，民眾對高品質通訊網路的需求殷殷期盼，去年受理案件就達29,959件，相關費用被刪減將損及民眾權益甚鉅。另外，全球暖化致氣候多變，電信業者建置新型基地台（含高抗災基地台）進口時程的延遲，將導致通訊品質無法優化，也弱化臺灣通訊抗災能力。

NCC強調，秉持精實運用預算的原則，努力提升機關效能服務全體國民，目前受限於委員人數不足只能召開諮議會議，但每個月還是有300、400多件行政處分在進行，相關費用係機關的基本維持費用，若遭大幅度刪減，連基本業務都將會遭受重大打擊。

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