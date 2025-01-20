陳時中喊大罷免不中立 藍白聯手砍政院1270萬

立法院會今天上午繼續處理總預算案，其中國民黨團、民眾黨團不滿行政院政務委員陳時中在南投縣草屯鎮長補選時喊罷免藍委，因此聯手表決二讀通過，刪除政務人員270萬7000元政務人員待遇，以及1000萬元行政院法治施政業務費。

立法院上周五院會開始處理總預算案，國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手二讀表決通過總預算「通案」部分，一共刪減939億7500萬元；院會今天上午繼續處理藍白整合的剩餘727案。

其中陳時中在南投縣草屯鎮長補選時，在台上輔選卻喊出大罷免，引發藍白不滿。民眾黨團提案指出，陳時中近日針對「大罷免」的言論引發爭議， 以及處理選罷法、憲法訴訟法等相關議題時，曾公開表示行政院長不應副署法案等，言論已採行政中立紅線，顯示陳時中政委角色已不適任，因為刪減行政院政務人員待遇人事費270萬7000元。

另外，民眾黨立委黃國昌還提案，政務委員業務負責政策及法案工作，但陳時中屢次發言已跨越業務分際，如越級表示支持行政院不副署立法院通過法案等，甚至號召罷免在野黨立委，因此減列行政院施政及法制業務1000萬元。

國民黨團提案，行政院發言人李慧芝在財劃法三讀通過後，一度宣稱總預算要重新編列，事後卻辯稱只是「甚至可能」，不僅對立法機關不尊重，也未善盡行政院發言人角色，且今年度新聞傳播業務預算數大幅增加，因此刪減5100萬元。

值得注意的是，國民黨立委還提案，行政院秘書長龔明鑫發生未依法編列禁伐補償預算，顯然存在重大疏失事件，直至11月7日才承認錯誤，並以追加預算方式彌補過失，應立即進行全面檢討與改善，因此針對行政院「行政支出」預算15億3364萬元，凍結5億元，等行政院於1個月內向內政委員會提出專案報告並解釋離席原因，並以書面道歉後，經過同意才能動支該筆預算。