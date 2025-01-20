總預算案持續表決大戰 政院經常支出業務費遭凍70%

立法院會今天加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，展開表決大戰，藍、白聯手表決通過多案，其中包括行政院藐視國會故凍結5億元，俟向內政委員會提出專案報告及書面道歉，經同意後始得動支。行政院經常支出業務費凍結70%，俟執行30%後始申請解凍並需經立法院會同意。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會已於17日開始處理114年度中央政府總預算案，並於當天進度先處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達939億元7500萬元，另予補足。

至於總預算案還有其他包括減列預算在內的數百項提案尚待處理，除了接續於今天加開院會處理，明天也排定院會時間繼續處理並預計完成總預算三讀程序。

立法院會今天討論總預算案留待處理案時，從內政委員會的部分開始，這部分原本共計203案，但實際處理時，包括國民黨團、民眾黨團及民進黨團都有對於若干提案提出撤案，撤案部分經院會宣告後就不予處理。不過，因為表決案件不少，截至中午，僅內政委員會的部分，都還在處理中。

至於國民黨立委、民眾黨立委合作，截至中午已經表決通過的提案，至少包括行政院於去年12月18日立法院內政委員會召開預算審查會議時，行政院秘書長龔明鑫人已到內政委員會，卻在未經召委同意下逕自離開會議室。

提案指出，對於行政院秘書長刻意迴避國會監督，藐視國會的行徑，應予嚴厲譴責，以維護國會尊嚴，凍結5億元，俟向內政委員會提出專案報告，解釋離席的原因，並正式以書面道歉，經同意後始得動支。

另外，鑒於政府支出逐年增加，為撙節開支，預算執行情形需重行檢視評估效益，行政院114年度經常支出業務費凍結70%，俟執行30%後始申請解凍並需經立法院會同意。

截至中午，藍、白聯手表決通過的提案，還包括行政院新聞傳播預算編列過於浮濫，第9目新聞傳播業務減列5100萬元。