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立院表決總預算案 民進黨團批藍白不協商 宣告撤案

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣主持立法院院會。記者余承翰／攝影
立法院副院長江啟臣主持立法院院會。記者余承翰／攝影

立法院會今天上午繼續處理「114年度中央政府總預算案」各部會刪減事項，朝野上演表決大戰，由於藍白一邊處理提案一邊撤案，民進黨團總召柯建銘遞交民進黨團提案，要求全面印發後才可處理，但也同時宣告民進黨團提案全部撤案，立法院一度休息補印資料。

立法院上周五院會開始處理總預算案，國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手二讀表決通過總預算「通案」部分，一共刪減939億7500萬元，今天上午院會繼續處理藍白整合的剩餘727案。

不過立法院進行逐案表決時，由於藍白一邊表決一邊撤案，引發綠營抗議，柯建銘臨時上主席台前遞交提案，要求全面印發後才可處理，另外將民進黨所有預算提案「全數撤案」，立法院副院長江啟臣一度宣告休息，議事人員補印後又繼續開會。

對於民進黨團全數撤案，民進黨團幹事長吳思瑤表示，由於表決時間不足，且民進黨團的提案都已經與行政部門溝通好了，當初提案只是為了反制國民黨團、民眾黨團的對案，希望在協商時能夠有對照版本，但既然現在藍白都不願意協商，因此也與行政部門協調不予處理。

民進黨 立法院 藍白

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