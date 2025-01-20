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卓榮泰：部會預算被刪到1元 政院無法接受國會凌辱

中央社／ 台北20日電

針對今年度總預算案遭立法院在野黨團提案大幅刪減，行政院卓榮泰今天說，數發部等部會預算被刪到剩新台幣1元，「難道這不是在癱瘓國家嗎」，如果立法院不顧行政院沉痛呼籲，行政院無法接受國會這樣的凌辱。

行政院今天上午召開「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君及相關部會首長出席。同一時間，立法院會今天將繼續處理114年度中央政府總預算案，預料將展開表決大戰。

中央社記者提問，卓榮泰在記者會提到立法院在野黨團大幅刪除預算的舉動是毀滅中華民國、毀滅政府的第一步，但若最後總預算被大幅刪減，行政院有無救濟方式。

卓榮泰表示，像數發部、通傳會（NCC）、陸委會以及其他單位，預算被刪成剩1元，業務費被大幅的刪減，「難道這不是在癱瘓國家嗎，難道這不是在毀滅政府嗎，難道這不是在毀滅中華民國的第一步嗎」，如果今天立法院繼續做這樣的工作，繼續不顧行政院所提出的沉痛呼籲，行政院無法接受國會這樣的凌辱。

至於總統賴清德是否會出手協調，卓榮泰表示，賴總統基於憲法的職權，自然會用總統的高度，來審視現在國會的作為，而行政院作為國家最高的行政機關，無論預算怎麼刪除，國家未來的運作，還是會要求各部會正常如序的進行，這是行政院為了人民，忠於國家必須要做的。

卓榮泰 立法院 行政院

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