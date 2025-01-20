總預算恐凍刪4千億 卓揆向在野黨團喊話

「在野黨濫刪總預算4872億，讓陸委會、數發部、農業部與通傳會恐停擺，是在毀滅中華民國，盼藍白可以撤案！」行政院長卓榮泰20日再次召開記者會，呼籲在野黨能保留文化政策的預算，取消刪除打詐團隊預算，還有保留台電撥補，否則恐影響民生、文化、通訊、添購手機、反詐騙等業務運作。

新增2806億無法運作

卓榮泰表示，17日在野黨已經決議通刪939億，包括業務費、國內外差旅費幾乎都被刪除，已經引發國內各類團體，包括工商、藝文、農漁民、電器公會與教育團體，都對在野黨不理性、報復式的刪預算感到焦慮，他呼籲在野黨保留文化政策的預算，取消刪除打詐團隊預算，而撥補台電的補助應該要全部保留。

「新增項目都是過去比較少編的地方！」卓榮泰強調，今年總預算比去年增加2806億，包括公共建設798億、國防415億、健保財務336億、健康台灣計畫60億、癌症計畫40億、補助住宅基金200億、國民年金136億等，若被刪減至少939億，未來還要刪減2174億加凍結2698億，這些新增項目恐無法運作。

刪旅費恐影響防疫

他批評說，民眾黨立院總召黃國昌可能是最近忙著選黨主席，因此對於刪除總預算有錯誤的解讀，在稅收增加、GDP成長下，政府就應該投入更多公共建設，振興國內經濟，相關預算都是依法編列，且有嚴格監督，且都有設定預算達成的目標，在野黨目前統刪預算已經超過歷年幅度，讓行政部門施政窒礙難行。

「如果沒有國際差旅費，台灣將與世界脫軌！」卓榮泰強調，以疾管署為例，當初積極防疫的羅一鈞可能就無法即時獲得國外資料，農業部的非洲豬瘟與口蹄疫防治恐也會停擺，消防署與國際的互助援助也會無法運作，很多事情都要提前進行溝通，若差旅費通通刪除，很多合作事項將寸步難行。

凍刪規模十幾倍

「打詐、防災預算通通被刪，詐騙集團只會在背後額手稱慶！」卓榮泰不滿指出，國會如此不合理的刪預算，將是與全民為敵，在野黨還要刪除台電的追加預算1千億，恐讓電價大漲，台電的財務危機也更難解決。針對部分立委說政府機關現在聯合造謠，他反批政府逐一審視相關預算凍刪案，本來就出現很多不合理、惡意的刪減。

行政院副院長鄭麗君也說，總預算過去3年平均刪減290億、凍結140億，但今年刪減加凍結恐高達4872億，是過去的10幾倍，「實在是前所未見」。卓榮泰也跟現場媒體喊話，若是自家報社的開銷遭到如此惡意刪減，也恐將難以運作。

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