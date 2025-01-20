總預算風暴來襲 卓榮泰呼籲在野黨懸崖勒馬

立法院休會前夕，今天立法院將繼續處理預算審查，上周五藍白立委以席次優勢通過刪減提案，大砍939億7500萬元，讓多個部會叫苦連天，行政院長卓榮泰上午親自舉行率多個部會首長舉行記者會，呼籲國家面臨總預算風暴來襲，在野立委傾聽民意並懸崖勒馬，並把數發部、通傳會等部會預算刪到1元的結果，聲稱這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。

卓榮泰邀內政部、農業部、衛福部、文化部、通傳會、經濟部、數位部及陸委會等預算刪減重災區的首長，批評在野黨讓公務員承受極大壓力，通案刪減結果也非常荒謬。卓榮泰表示許多部會都聽到很多民間焦慮的心聲，感謝百工百業及民進黨的發聲支持，在野立委應該傾聽民意、懸崖勒馬，否則無法止息這場預算風暴，對各產業的衝擊及政府持續運作會造成極大且無法彌補的錯誤。