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總預算風暴來襲 卓榮泰呼籲在野黨懸崖勒馬

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左二）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影

立法院休會前夕，今天立法院將繼續處理預算審查，上周五藍白立委以席次優勢通過刪減提案，大砍939億7500萬元，讓多個部會叫苦連天，行政院長卓榮泰上午親自舉行率多個部會首長舉行記者會，呼籲國家面臨總預算風暴來襲，在野立委傾聽民意並懸崖勒馬，並把數發部、通傳會等部會預算刪到1元的結果，聲稱這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。

卓榮泰邀內政部、農業部、衛福部、文化部、通傳會、經濟部、數位部及陸委會等預算刪減重災區的首長，批評在野黨讓公務員承受極大壓力，通案刪減結果也非常荒謬。卓榮泰表示許多部會都聽到很多民間焦慮的心聲，感謝百工百業及民進黨的發聲支持，在野立委應該傾聽民意、懸崖勒馬，否則無法止息這場預算風暴，對各產業的衝擊及政府持續運作會造成極大且無法彌補的錯誤。

卓榮泰提出四點呼籲，希望凡是阻礙國家發展、影響政府運作的預算通刪案能重新審議；其次凡癱瘓國家機關及影響國安的預算請全數撤回；第三、能保留對文化政策的預算及對打詐團隊的預算，同時對台電的撥補能全數保留；第四、各級法院、檢察署、考試院、監察院、乃至總統府國務機要費被無理且報復性的刪除、非理性對待，希望在野立委審慎理性傾聽民意，懸崖勒馬停止錯誤。

行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬，把對台電的撥補能全數保留。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬，把對台電的撥補能全數保留。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰今天舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，甚至把數發部、通傳會等部會預算刪到1元，這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，甚至把數發部、通傳會等部會預算刪到1元，這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，呼籲在野立委傾聽民意並懸崖勒馬。記者潘俊宏／攝影

卓榮泰 風暴

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