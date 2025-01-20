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在野擬刪2174億預算 鄭麗君估：近乎是過往常態的6倍

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安／台北即時報導
行政院長卓榮泰則二度上火線，率副院長鄭麗君及多名「重災區」首長呼籲在野理性審查。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰則二度上火線，率副院長鄭麗君及多名「重災區」首長呼籲在野理性審查。記者潘俊宏／攝影

在野擬大刪總預算，行政院副院長鄭麗君指出，過去10幾年來，無論國會政黨結構如何變化，刪減規模大約落在1.1％至1.3％之間，當前立法院擬刪減2174億元，整體預算規模占6.9％，近乎是過往常態的6倍，凍結數也是過去3年平均的近20倍，衝擊國家運作，經濟、科技、社福等面向。

中央政府今年度總預算為3兆1325億元，較去年度增加2806億元，本屆立法院朝小野大，在野表態將強力監督、刪減無用預算，立法院上周五已完成總預算通案刪除939億餘元，創下新高，其餘個別委員提約近600案左右留待今明院會表決。

行政院長卓榮泰則二度上火線，邀集多名「重災區」首長呼籲在野理性審查。他指出，今年總預算達3.1兆，其中法定支出為1.5兆元，一般型補助逾2500億元，合計近1.8兆元，只剩1.3兆元執行其他業務，過去3年刪減加凍結金額約430億元，今年刪凍數額若達4872億元，增加超過10倍。

鄭麗君細數，截至目前為止，立院擬刪減2174億元，包括通刪與提案刪減數，過去3年平均刪減數約290億元，若認為今年總預算比較高，刪多一點好像合理，其實不然，以比例來看，過去3年平均刪減比例約1.17％，過去10幾年來，國會刪減數大約都落在1.1％至1.3％之間，無論國會政黨結構生態如何變化，刪減規模就是如此。

鄭麗君續指，此次刪減數若達2174億元，佔整體預算規模將達6.9％，是過去10幾年刪減規模的6倍，即使此數字已包含通案刪減939億元，刪減規模也達到過往的4倍，衝擊相當大。

至於凍結數，鄭麗君指出，目前提案凍結2698億元，與過去3年平均凍結140億元，幾乎是近20倍，規模前所未見，恐衝擊人民利益、國家運作，也將影響資安、災防、經濟、科技、農業、社福、醫療、文化等諸多面向。

立法院 行政院 鄭麗君

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