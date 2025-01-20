砲火四射轟藍白 卓揆：無法接受被國會凌辱

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，外界關注，若最終民進黨團仍因人數劣勢吞敗，預算遭大砍，政院下一步會如何救濟？卓榮泰直言，行政院無法接受國會這樣的凌辱；無論預算如何被刪，他仍會要求各部會正常如序進行，維持國家未來的政事運作，「這是為人民、忠於國家必須要做的。」

立法院上周五完成總預算通案刪除939億餘元，創新高，其餘個別委員提約近600案左右留待今明院會表決。卓榮泰則二度上火線，邀內政部、農業部、衛福部、文化部、通傳會、經濟部、數位部及陸委會等「重災區」首長，批在野審查預算「親痛仇快」，毫無理性。

媒體問及，立法院已經進入表決，若執政黨因席次劣勢表決屢屢吞敗，預算最終仍未被刪除，有何救濟方式？卓榮泰回應，若像數發部、通傳會、陸委會與其他單位，預算被刪成1元，業務費更被大幅刪減，「難道不是癱瘓國家、毀滅政府、毀滅中華民國嗎？」

卓榮泰直言，若立法院持續如此，不顧政府沉痛呼籲，「 行政院無法接受國會這樣的凌辱」。

至於賴清德總統是否會出面協調兩院僵局？卓榮泰表示，總統基於憲法職權，自然會以總統高度審視國會的作為，行政院身為國家最高行政機關，無論預算如何被刪除，國家未來的政事運作，他仍會要求各部會正常如序進行，「這是為人民、忠於國家必須要做的」。