數發部：刪預算將無法上網買台鐵車票、查詢公車幾點到

中央政府總預算上午在立法院會上演表決大戰，行政院長卓榮泰率部會首長舉辦記者會。數位發展部次長林宜敬表示，預算被刪除了境外網軍將長驅直入，其他如網路報稅、上網買台鐵車票、跨縣市辦理戶政、網路查詢公車幾點到都將受衝擊，政府也將無法防制網路詐騙。

因應在野黨準備砍預算，卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

林宜敬表示，數發部主要任務是台灣資安韌性、數位產業發展、打詐。資安韌性方面，全世界都知道台灣處於地緣政治最前線，面對境外灰色地帶攻擊，每天平均遭受240萬次資安攻擊，數百位同仁為台灣政府機關、醫院、油水電等關鍵基礎設施提供7天24小時防護，雖然不是每天都看到他們在工作，但若沒有預算、無法上班，境外網軍將長驅直入。

林宜敬表示，此外，當台灣遭受天災或重大災難時，數發部已佈建773個非同步衛星網路接收站，這是最後防線，數發布去年也完成首顆高空通訊氣球開發，這是台灣遭受天災或重大災難時內部網路保障，若預算遭刪除將讓台灣限於極大風險。

數位產業發展方面，林宜敬表示，近年AI產業大爆發，這對台灣是極大的挑戰與機會，數發部從算力、資料、資金、人才等著手，若刪除預算將使台灣錯失良機。

至於打詐工作，林宜敬表示，數發部為抑制降低社群網路詐騙訊息，雙管齊下，法律面要球facebook、ig等平台，只能以謝金河本人下廣告才能以謝金河名義刊登；其次也建立通報機制，將訊息通知要求下架，最近許多怎發線，臉書上的仿冒公眾人物訊息大量減少，一頁式廣告也消失了，這不是錯覺，而是數發部做的打詐工作，取得相當成效，沒有預算將前功盡棄。

林宜敬表示，另有許多被視為理所當然的工作，包含民眾網路報稅、上網買台鐵車票、跨縣市辦理戶政、網路查詢公車幾點到、網路上看台視、華視、民視新聞等，都會受到影響，台灣資通訊韌性也將處於極大風險、人工智慧無法發展、政府無法有效防制網路詐騙，這對台灣將是災難。