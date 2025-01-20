卓榮泰批在野刪預算 許宇甄：嚴重侵害憲法賦予權力

行政院長卓榮泰今天親率部會首長舉行記者會，呼籲立法院理性審查預算。國民黨立委許宇甄今天表示，已嚴重侵害憲法賦予立法院審查總預算的權力，是對全體國人的公然挑釁，這種行政院長非常不適任。

許宇甄表示，卓榮泰帶領各部會召開情緒勒索宣傳記者會，惡意指控在野黨刪凍預算將衝擊政府施政，要逼使在野黨放棄監督職責，任由賴清德政府可以「黑白花錢」，行政院事前不願意積極溝通，為了留住歷史上灌水最多的總預算，卓榮泰教唆各部會說謊造假恐嚇國人，今年在野黨刪減預算只大約3%，凍結的預算在行政部門提出說明報告後也可以解凍，卓榮泰為了掩飾執政不力的窘境，將預算審查過程搞得像世界末日來臨，已嚴重憲法賦予賦予立法院審查總預算的權力，是對全體國人的公然挑釁，這種行政院長非常不適任。

許宇甄批評，賴清德總統才說要與立法院長韓國瑜喝和解咖啡，結果民進黨立院黨團總召柯建銘就故意在朝野黨團協商總預算時叫囂在野黨，不僅脾氣不好，又倚老賣老、嘮嘮叨叨講得沒完沒了，一下子抹紅、抹黑在野黨，一下子扯亡國、賣台，一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘，不願意讓行政部門說明，只顧自己發牢騷，只想著發動報復性罷免，這些狀況都有直播。俗話說「心歹無人知，嘴歹上厲害！」卓榮泰不要「識龜成鱉」、「目睭花花，匏仔看作菜瓜」，罵錯對象。

許宇甄呼籲，請卓榮泰先檢討灌水預算，也請各部會好好執行通過的預算，不要再有抹黑造假的行為；並請卓榮泰先跟柯建銘好好溝通，安撫柯建銘受傷的心靈，唯有朝野和諧，才有重啟解凍預算溝通的機會。