立院審總預算 朝野表決大戰力拚會期結束前三讀

立法院第11屆第2會期第18次會議，上午繼續審查今年度中央政府總預算案。繼上周在野黨祭出3000多案大幅刪減、凍結各部會預算，引發各部門叫窮，也引起各界關切。藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創史上新高。今審查剩餘約500餘案的預算提案，今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算。

立法院院會首先就內部委員會保留的預算案進行表決，朝野立場明確，藍白聯手刪除預算，其中民眾黨立院黨團提案砍政務委員陳時中待遇230萬，被民進黨黨團幹事長吳思瑤指為報復性砍預算。行政院南部服務中心的3千252萬預算，全遭國民黨立院黨團提案表決刪除。 立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，審查剩餘約500餘案的預算提案，展開表決大戰，民眾黨立院黨團提案砍政務委員陳時中待遇230萬，民進黨黨團幹事長吳思瑤指為報復性砍預算。記者黃義書／攝影 立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，審查剩餘約500餘案的預算提案，展開表決大戰， 民進黨黨團幹事長吳思瑤（左）高舉預算表決內容的提案表達抗議， 國民黨立委陳玉珍（右一）在一旁反制。而民進黨黨團總召柯建銘（左二）與國民黨黨團傅崐萁（右二）持續在溝通協調。記者黃義書／攝影 立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，審查剩餘約500餘案的預算提案，朝野展開表決大戰，國民黨黨團立委鄭正鈐高舉贊成刪除預算。記者黃義書／攝影