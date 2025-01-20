立院審總預算 朝野表決大戰力拚會期結束前三讀
立法院第11屆第2會期第18次會議，上午繼續審查今年度中央政府總預算案。繼上周在野黨祭出3000多案大幅刪減、凍結各部會預算，引發各部門叫窮，也引起各界關切。藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創史上新高。今審查剩餘約500餘案的預算提案，今、明兩天展開馬拉松式的表決戰，力拚21日會期結束前三讀通過總預算。
立法院院會首先就內部委員會保留的預算案進行表決，朝野立場明確，藍白聯手刪除預算，其中民眾黨立院黨團提案砍政務委員陳時中待遇230萬，被民進黨黨團幹事長吳思瑤指為報復性砍預算。行政院南部服務中心的3千252萬預算，全遭國民黨立院黨團提案表決刪除。
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