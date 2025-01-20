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綠號召123自由日高雄集會 批藍白濫刪總預算

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

立法院正處理總預算表決，民進黨高雄立委們今天（20日）共同舉行記者會，抨擊國民黨立院黨團總召傅崐萁藍白不僅聯手修惡法，還濫刪中央政府總預算；綠營將號召民眾本月23日自由日晚間，在高雄三民公園集會，了解立院目前發生的事情。

民進黨立委李昆澤表示，台灣付出極大代價走過威權時代，而藍白近期踐踏民主，相關一連串作為破壞民主憲政與三權分立原則，傷害台灣未來，必須站出來守護台灣人民的權益。

民進黨立委邱議瑩表示，幾年前罷韓團體We Care主導了罷免時任高雄市長韓國瑜的行動，這次要再度站出來，護國討傅抗藍白；她說，藍白從力推各種荒謬的法案，到今明兩天還要荒謬地刪除總預算，已經失去理性。

民進黨立委賴瑞隆指出，傅崐萁去年4月去北京接令回來後，強行通過擴權法案，12月到香港回來後還變本加厲，試圖透過預算來癱瘓行政機關運作，他批評傅崐萁為中共代言人、小弟。

傅崐萁 民進黨 藍白

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