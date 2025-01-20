指部會官員造謠說謊 羅智強：下會期研議政府誠實法

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

2025-01-20 10:21