指部會官員造謠說謊 羅智強：下會期研議政府誠實法
立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響社會福利。國民黨立委羅智強今天表示，現在政府官員說謊無罪，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公平官員造謠說謊的現象。
朝野針對總預算案交鋒，行政院長卓榮泰今天親率部會首長呼籲立法院理性審查預算。羅智強表示，民進黨看看「特斯拉（Tesla）」創辦人馬斯克（Elon Musk），美國準總統川普要成立政府效率部，對政府預算樽節，人家喊出要砍2兆美金，美國亡了嗎？過去民進黨、卓榮泰也一直強調樽節，目前大概是砍3%左右，結果就出現玻璃政府謠言滿天飛。
羅智強批評，過往隨便一個雞蛋就浪費國家5億、一個光電幣案百億起跳、一個台電虧損千億起跳，今天在野黨本著為人民守住荷包的立場，3 %到底是怎麼樣讓政府會關門？最好笑還是農業部，刪三萬分之七卻說農業部要關門了，老農津貼發不下去了。
羅智強表示，現在政府官員說謊無罪，基本上不用受到任何的處罰，所以現在政府官員努力在說謊，一個一個謊言到處在開花，他們辦公室正在研議，他也會跟國民黨立委吳宗憲研議，雖然大法官確保政府官員在國會說謊的權利，但大法官沒有確保政府官員針對政務說謊的權利，所以下會期擬研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓官員處造謠說謊的現象，由全民來公平。
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