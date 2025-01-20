快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

指部會官員造謠說謊 羅智強：下會期研議政府誠實法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響到社會福利。國民黨立委羅智強今天表示，現在政府官員說謊無罪，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊最，讓全民公平官員造謠說謊的現象。圖／聯合報系資料照片
立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響到社會福利。國民黨立委羅智強今天表示，現在政府官員說謊無罪，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊最，讓全民公平官員造謠說謊的現象。圖／聯合報系資料照片

立法院今天繼續審查今年度中央政府總預算案，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響社會福利。國民黨立委羅智強今天表示，現在政府官員說謊無罪，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公平官員造謠說謊的現象。

朝野針對總預算案交鋒，行政院長卓榮泰今天親率部會首長呼籲立法院理性審查預算。羅智強表示，民進黨看看「特斯拉（Tesla）」創辦人馬斯克（Elon Musk），美國準總統川普要成立政府效率部，對政府預算樽節，人家喊出要砍2兆美金，美國亡了嗎？過去民進黨、卓榮泰也一直強調樽節，目前大概是砍3%左右，結果就出現玻璃政府謠言滿天飛。

羅智強批評，過往隨便一個雞蛋就浪費國家5億、一個光電幣案百億起跳、一個台電虧損千億起跳，今天在野黨本著為人民守住荷包的立場，3 %到底是怎麼樣讓政府會關門？最好笑還是農業部，刪三萬分之七卻說農業部要關門了，老農津貼發不下去了。

羅智強表示，現在政府官員說謊無罪，基本上不用受到任何的處罰，所以現在政府官員努力在說謊，一個一個謊言到處在開花，他們辦公室正在研議，他也會跟國民黨立委吳宗憲研議，雖然大法官確保政府官員在國會說謊的權利，但大法官沒有確保政府官員針對政務說謊的權利，所以下會期擬研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓官員處造謠說謊的現象，由全民來公平。

大法官 羅智強 農業部

延伸閱讀

卓榮泰籲在野放下大刀 憂刪預算是毀滅國家第一步

立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

羅智強：我敢不認同馬英九 苗博雅敢不認同賴清德？

曾轟馬英九「不該拿死囚的血暖民調」 挺廢死苗博雅沒罵賴政府

相關新聞

砲火四射轟藍白 卓揆：無法接受被國會凌辱

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，外界關注，若最終民進黨團仍因人數劣勢吞敗，預算遭大砍，政院下一步會如何救濟？卓榮泰直言...

海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

國民黨立院黨團提案凍結潛艦預算18億元，海軍司令部籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。國民黨團書記長林思銘今天表示...

卓揆強勢開砲批藍白刪總預算是毀滅國家第一步

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

總預算恐凍刪4千億 卓揆向在野黨團喊話

「在野黨濫刪總預算4872億，讓陸委會、數發部、農業部與通傳會恐停擺，是在毀滅中華民國，盼藍白可以撤案！」行政院長卓榮泰20日再次召開記者會，呼籲在野黨能保留文化政策的預算，取消刪除打詐團隊預算，還有保留台電撥補，否則恐影響民生、文化、通訊、添購手機、反詐騙等業務運作。

立院表決總預算案 民進黨團批藍白不協商 宣告撤案

立法院會今天上午繼續處理「114年度中央政府總預算案」各部會刪減事項，朝野上演表決大戰，由於藍白一邊處理提案一邊撤案，民...

藍白聯手砍總預算 民進黨立委舉牌高呼「挺台灣 守預算」

立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，繼上周藍白以席次優勢表決通過通案刪減大砍939億7500萬元，創史上新高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。