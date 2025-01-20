海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

國民黨立院黨團提案凍結潛艦預算18億元，海軍司令部籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。國民黨團書記長林思銘今天表示，國造潛艦海鯤號預算，國民黨團原本要凍結18億，通過2億，經過與民眾黨立院黨團、跨部會溝通協調，最後底定版本是凍結50%，國防部到外交及國防委員會專案報告以後就可以動支。

立法院會今天繼續審查114年度中央政府總預案，林思銘表示，經過跟各部會溝通協調之後，整個預算案，國民黨團剩400多案、民眾黨團剩100多案，預計5、600案，若以一個小時可表決40個案子，今、明兩天總預算應該可以順利完成三讀。 林思銘也說，會視進度不斷電進行表決，若總預算沒有在21日前完成三讀，會加開臨時會，一定要在這會期順利將總預算三讀通過。

針對國民黨團提案將數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）的預算砍到只剩1元，林思銘表示，數發部、NCC過去功能不彰，國民黨立委、黨團提案減列，希望各部會能來向提案立委、黨團溝通說明，但是在協商過程中，民進黨立院黨團總召柯建銘一個人「落落長」講廢話，破壞行政部門與黨團、立委協商，導致無法充分和行政部門溝通說明及討論。