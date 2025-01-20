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卓榮泰：打詐相關預算遭刪除或凍結是開全國人民玩笑

中央社／ 台北20日電

立法院審查114年度中央政府總預算案，今天展開表決大戰。行政院長卓榮泰說，內政部打詐相關經費被凍結新台幣9億元，這是開全國人民玩笑，刪減或凍結打詐預算是讓詐團額手稱慶、讓國家無防守能力，置人民於高度危險中。

行政院今天舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。卓榮泰說，內政部打詐相關的「網路科技運用精進計畫」被凍結9億元，這是開全國人民玩笑，打詐需要跨部會合作，這種惡意、隨意刪減只是滿足詐騙集團工作需要。

卓榮泰說，留住打詐預算有什麼好爭論，打詐是國人最在意的項目，行政團隊打詐也還要做更多、更好、更快，但刪減或凍結打詐相關預算，難道是良好又有效的方法嗎，這是讓詐團額手稱慶、讓國家無防守能力，使人民置於高度危險中而已。

此外，卓榮泰表示，台灣面臨重大事件除了接受國外援助，內政部消防署面臨國際重大事件也要援助國外，例如土耳其與日本等；但立法院通刪國內外旅費與媒體宣傳費用，將使消防署與國外合作事項寸步難行。

內政部長劉世芳也說，警政、消防、空勤與移民機關的國內外旅費都是要辛苦跨國執行業務，或進行專業訓練，一定不是出去郊遊旅行，請立法院不要打擊第一線人員。

劉世芳表示，內政部相關目前仍有200多個刪除或凍結預算案無法好好處理，包括民眾滿意度最高的警政、消防、空勤總隊機關預算，以及相關住宅基金與租補政策都被刪最多，不僅強烈打擊文官士氣，這種「做得多刪得多、做得多凍得多」邏輯更讓人無法接受。

劉世芳表示，包括警政、消防、空勤與入出國管理等機關，都是24小時不能關門，現在從凍結7成變成凍結3成，但這些業務都是處理社會安全的守護神，一毛錢都不能動，呼籲不管是刪除或凍結，都不要動到警政、消防、空勤與入出國管理機關。

另外，劉世芳表示，在野黨提案刪減或凍結國土署相關業務預算約新台幣41億餘元，嚴重打擊攸關居住正義的房屋租補，未來究竟是要給地方完全負責，還是要刪減民眾15%租補費用，她強烈要求，不要讓合法、合理使用租補的年輕對象擔憂。

劉世芳強調，內政部相關預算的刪除與凍結，在內政委員會已做過一輪溝通交流，她也能接受內政委員會所提部分，但到各黨團幹部階段，沒有溝通機會與社會交流就任意刪除、凍結預算，這種傷筋凍骨、動搖社會與國家基礎的刪凍預算，期期以為不可。

內政部 劉世芳 打詐

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