在野擬砍台電千億撥補 經部列3大影響憂衝擊人民用電

立法院會日前通刪中央政府今年度總預算939.76億元，今明兩天續戰，在野黨一致要砍對台電的1000億元撥補。經濟部指出，此舉將重創台電財務、補貼民生電價的能力，也將無法改善設備，維持供電穩定，衝擊人民用電及生活便利。

卓榮泰今率一級首長舉行記者會，呼籲在野理性審查總預算。與會的農業部長陳駿季指出，農業部預算主要針對農業基礎建設、針對農民生產、經營輔導及設施設備改善，此次大幅刪減，已有農民團體出來抗議；當前媒體宣傳費已被統刪60％，防檢署、農田水利署、農村水保署更可能被刪到0元，將來邊境防疫宣導、颱風動向、土石流大規模崩塌地點預警及農產行銷都無法達成。

另針對業務費刪減1億並凍結2.7億元，農業部行政工作費更可能被刪到1元，陳駿季指出，業務費是機關維持基本運作的命脈，即使有非常多經費，若機關無法運作預算也無法執行，影響的還是農民，相關農民福利查核也無法申請，後續天災發生時，若機關無法運作，相關防災系統都將被癱瘓。

另針對國內外旅費部分，陳駿季說明，旅費並非出門玩耍，比如維護國內外農產品安全是透過雙邊簡易談判，由於是經常性工作，需要國外旅費支撐；國內部分，所有技術都透過試驗場下鄉輔導農民，協助農業升級，颱風來時勘災費也需要旅費支持，相關預算影響農民、農村及食的安全，盼在野能支持。

經濟部次長連錦漳指出，若在野堅持刪除台電預算將造成三大影響，其一是重創台電財務、補貼民生，近年俄烏戰爭造成燃料價格上漲，這是國際情勢使然，而非台電經營不佳，近3年台電吸收民生電價逾2800億元，而台灣住宅電價相比各國低於國際是因為台電預算補貼，通膨也較溫和，盼眾人享受紅利同時也要思考台電未來經營。

連錦漳續指，若台電財務出問題，就沒有多餘的錢投資改善設備，影響人民用電，2012年台電虧損高，設備需延長使用年限，造成2013年停電事故高達1.8萬次，經7、8年電網改善後，去年已降至7000件，但設備若不換新，不只要多花維修保養人力，也難改善供電系統穩定，當用電受影響，也將衝擊生活便利、走向世界的能力。

另針對能源署業務費被凍結50％，連錦漳列舉，當民眾申請節能家電換新補助、企業要接受輔導做深度節能，公務員卻因沒有行政費用能協助，影響產業競爭力，也衝擊台灣與美日澳等國官方交流，也影響台灣走向國際的能力。