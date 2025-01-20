快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

聽新聞
0:00 / 0:00

在野擬砍台電千億撥補 經部列3大影響憂衝擊人民用電

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安／台北即時報導
經濟部次長連錦漳。圖／本報系資料照片
經濟部次長連錦漳。圖／本報系資料照片

立法院會日前通刪中央政府今年度總預算939.76億元，今明兩天續戰，在野黨一致要砍對台電的1000億元撥補。經濟部指出，此舉將重創台電財務、補貼民生電價的能力，也將無法改善設備，維持供電穩定，衝擊人民用電及生活便利。

卓榮泰今率一級首長舉行記者會，呼籲在野理性審查總預算。與會的農業部長陳駿季指出，農業部預算主要針對農業基礎建設、針對農民生產、經營輔導及設施設備改善，此次大幅刪減，已有農民團體出來抗議；當前媒體宣傳費已被統刪60％，防檢署、農田水利署、農村水保署更可能被刪到0元，將來邊境防疫宣導、颱風動向、土石流大規模崩塌地點預警及農產行銷都無法達成。

另針對業務費刪減1億並凍結2.7億元，農業部行政工作費更可能被刪到1元，陳駿季指出，業務費是機關維持基本運作的命脈，即使有非常多經費，若機關無法運作預算也無法執行，影響的還是農民，相關農民福利查核也無法申請，後續天災發生時，若機關無法運作，相關防災系統都將被癱瘓。 

另針對國內外旅費部分，陳駿季說明，旅費並非出門玩耍，比如維護國內外農產品安全是透過雙邊簡易談判，由於是經常性工作，需要國外旅費支撐；國內部分，所有技術都透過試驗場下鄉輔導農民，協助農業升級，颱風來時勘災費也需要旅費支持，相關預算影響農民、農村及食的安全，盼在野能支持。

經濟部次長連錦漳指出，若在野堅持刪除台電預算將造成三大影響，其一是重創台電財務、補貼民生，近年俄烏戰爭造成燃料價格上漲，這是國際情勢使然，而非台電經營不佳，近3年台電吸收民生電價逾2800億元，而台灣住宅電價相比各國低於國際是因為台電預算補貼，通膨也較溫和，盼眾人享受紅利同時也要思考台電未來經營。

連錦漳續指，若台電財務出問題，就沒有多餘的錢投資改善設備，影響人民用電，2012年台電虧損高，設備需延長使用年限，造成2013年停電事故高達1.8萬次，經7、8年電網改善後，去年已降至7000件，但設備若不換新，不只要多花維修保養人力，也難改善供電系統穩定，當用電受影響，也將衝擊生活便利、走向世界的能力。

另針對能源署業務費被凍結50％，連錦漳列舉，當民眾申請節能家電換新補助、企業要接受輔導做深度節能，公務員卻因沒有行政費用能協助，影響產業競爭力，也衝擊台灣與美日澳等國官方交流，也影響台灣走向國際的能力。

台電 旅費 農民

延伸閱讀

立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

張嘉郡批農業部造謠…陳駿季：若業務費刪至1元 空有錢也無法執行

四接環評爭議 陳駿季表態：盼確保漁業資源

在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向

相關新聞

砲火四射轟藍白 卓揆：無法接受被國會凌辱

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，外界關注，若最終民進黨團仍因人數劣勢吞敗，預算遭大砍，政院下一步會如何救濟？卓榮泰直言...

海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

國民黨立院黨團提案凍結潛艦預算18億元，海軍司令部籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。國民黨團書記長林思銘今天表示...

卓揆強勢開砲批藍白刪總預算是毀滅國家第一步

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

總預算恐凍刪4千億 卓揆向在野黨團喊話

「在野黨濫刪總預算4872億，讓陸委會、數發部、農業部與通傳會恐停擺，是在毀滅中華民國，盼藍白可以撤案！」行政院長卓榮泰20日再次召開記者會，呼籲在野黨能保留文化政策的預算，取消刪除打詐團隊預算，還有保留台電撥補，否則恐影響民生、文化、通訊、添購手機、反詐騙等業務運作。

立院表決總預算案 民進黨團批藍白不協商 宣告撤案

立法院會今天上午繼續處理「114年度中央政府總預算案」各部會刪減事項，朝野上演表決大戰，由於藍白一邊處理提案一邊撤案，民...

藍白聯手砍總預算 民進黨立委舉牌高呼「挺台灣 守預算」

立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，繼上周藍白以席次優勢表決通過通案刪減大砍939億7500萬元，創史上新高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。