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談預算遭刪 李遠：文化人都站出來時 代表國家有重大危機

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷／台北即時報導
文化部長李遠今天出席行政院「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者侯俐安／攝影
文化部長李遠今天出席行政院「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者侯俐安／攝影

立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰率部會首長舉辦記者會。文化部李遠表示，最近無論漫畫、出版、表演藝術、視覺藝術都為預算被刪而站出來，當文化人都站出來時，代表國家有重大危機；「台灣的文化人人數不少，團結起來卻很可怕」。

因應在野黨準備砍預算，卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會，率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

李遠表示，近來大家聽到公視被刪而站出來，但被刪的不是只有公視預算，其他部分也哀鴻遍野，不僅預算被刪除24億、凍結52億，幾乎遍及所有單位。他指出，文化部預算本來就不高，業務費凍結70%，代表活動只能做到今年3、4月。

李遠表示，文化部每年的活動都是固定的，金曲獎、金鐘獎、國際書展等，很早就開始準備。他說，最近大家都有誤會，以為文化部預算就是補助文化人，台灣民間力量很大，是靠民間力量來支撐，文化部只是編預算來改善環境。

李遠表示，當文化人站出來時，代表國家有重大危機，「因為文化人是國家人類中獨立思考的人們，不愛談政治、才華洋溢，都很宅的在家工作」，官方給的錢很少，但他們回饋社會卻非常多。

他舉例，文化部能夠給漫畫的補助不多，從2018年補助到現在，光是日本國際漫畫大賞，就得了兩個金牌、九個銀牌、廿五個銀牌，漫畫家大部分是靠自己畫圖，每個漫畫花一、兩年，政府給的錢有限，文化部能做的，是幫助作家財開始有翻譯、補助到國外。

李遠表示，換句話說，大家都以為台灣文化人士靠政府補助工作，他自己也在文化界工作50年，但這些都不是靠政府補助的，而是政府創造環境，讓文化人參加國際駐村、幫忙翻譯、出國表演等。

李遠表示，台灣已經輸給日韓很遠了，預算只有他們的1/5，他日前稱希望三年內超過日本、韓國漫畫時，引來一陣譏笑，其實他在爭取的漫畫館，不過是5000萬，這只夠基本營運，甚至根本不夠，但他會這樣說，是希望台灣人更有志氣，「我們的音樂、電影、漫畫都曾贏過日韓」。

在家工作 文化部 李遠

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