黃國昌：行政院手握預算不會施政 無能卓榮泰下台負責

立法院會今天繼續處理總預算案，朝野立委展開表決大戰。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，扣除不同意撥補台電的1000億元，民眾黨團實際減列數額為1000億元，行政院仍然手握2兆9000億元預算，如果政府不知道如何施政，就請行政院長卓榮泰下台負責。

立法院會上周審查114年度中央政府總預算案，藍白黨團以人數優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會今天繼續處理114年度總預算案，朝野黨團也依照慣例展開表決大戰。

民眾黨立法院黨團會前舉行記者會，黃國昌表示，114年度中央政府總預算案史上最高，金額高達3兆2000億元，民眾黨團以最負責任、理性務實科學的原則把關，扣除不同意撥補台電公司1000億元，「實際刪減的預算數額，大概就新台幣1000億元。」

黃國昌批評，即使扣除掉這些刪減數，政府手上還有2兆9000億元的高額預算，結果卓內閣不思面對問題、解決問題，反而接連透過國家級網軍，出動千篇一律的相關說帖，想要製造片面假訊息帶方向，對於如此不負責任的態度，民眾黨團予以最嚴厲的譴責。

黃國昌指出，民眾黨團秉持最開放的態度、最理性的精神，針對前來表達意見的各個行政部門，都有陸續進行雙向溝通跟協調，沒想到行政院高層忙著做圖卡，藉由中央廚房散播國家級網軍，製作圖卡誤導台灣社會。

黃國昌也說，如果手握2千9000億元預算，政府還不知道如何施政，就請無能的卓榮泰下台負責，而非藉由立法院審查總預算，繼續挑動社會對立跟衝突，不願意務實理性面對問題，民眾黨團願意持續跟行政部門溝通，最後也會擬定實際的預算刪減提案數。

民眾黨立委林憶君強調，民眾黨團從頭到尾都支持國防自主、潛艦國造，針對潛艦後續艦的預算，凍結50%就是監督政府，該做的事情要做好，未來如果通過測試，相關預算就能解凍，「我們並沒有不合理、非理性地刪除國防預算，請民進黨停止造謠。」