快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

台電撥補預算遭藍白刪除 經濟部點出三大衝擊影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對在野黨提案刪減經濟部撥補台電預算。對此，經濟部次長連錦漳20日指出，此舉恐衝擊台電補貼民生電價能力、沒錢投入輸電設備改善、影響人民生活，希望社會大眾給在風雨中出勤的台電同仁、每天為台灣努力的公務員更多支持。

行政院長卓榮泰上午率領部會首長再度召開記者會呼籲在野黨團收回通案刪除部分，讓國家政事運作下去。

其中，針對台電撥補預算遭國民黨與民眾黨刪除，連錦漳指出，若是國會決定刪掉台電預算，將會對人民造成三個重大影響，首先，台電財務及補貼民生電價能力受重創，對每個人都有影響，且最近2、3年國際燃料價格因俄烏戰爭上漲超過70％，是國際情勢造成，不是台電經營不善所致，過去三年台電吸收超過2,800億元民生電價，現在舉債比例已達93％，舉債空間越來越小，補貼民生電價能力就越來越小。

此外，連錦漳也提到，不論有沒有使用核能，世界各國都在補貼住宅電價，且政府近年補貼民生電價，使台灣的民生電價比韓國、法國、英國、德國都便宜很多，通膨也溫和非常多，大家享受這個紅利的同時，也要思考台電未來的經營狀況。

其次，連錦漳說，台電將沒有多餘的錢投資改善設備，對每個人用電都有影響，例如2012年台電虧損高，當時台電祭出「達到使用年限才換輸配電設備」、「延長替換設備」等作法，結果造成隔年停電事故高達1萬8,000件，相較2024年停電事故已降至7,000件。若無法補助台電，過去7、8年改善所有電網的努力恐將功虧一簣。

第三，連錦漳指出，當台灣供電安全因此受影響，就影響人民生活便利、台灣人走向世界的能力，因為除了減列撥補台電預算，立委也提案凍結一半能源署業務費，可能到3、4月就已沒有錢去繳水電費了，將影響民眾申請節能家電換新補助、輔導企業深度節能，產業界的國際競爭力一定會受到很大的影響。

台電以及國營事業電油糖水4大工會理事長，也在日前具名發出聯合聲明，請求立法院支持台電預算。台電表示，為穩定物價，台電2022到2024年共吸收電價成本逾2,800億元，也在爭取政府撥補預算，將用在補貼民生用戶的電費成本差距，降低家庭與企業負擔，希望國會支持台電預算。

台電 電價

延伸閱讀

立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

如何面對關稅戰？經濟部稱「研議中」 綠委不滿：我有點訝異

在野黨釀刪台電預算 經部：舉債、漲電價是方向

水價恐漲4成？經部：檢討未必會立即漲價

相關新聞

砲火四射轟藍白 卓揆：無法接受被國會凌辱

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，外界關注，若最終民進黨團仍因人數劣勢吞敗，預算遭大砍，政院下一步會如何救濟？卓榮泰直言...

海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

國民黨立院黨團提案凍結潛艦預算18億元，海軍司令部籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。國民黨團書記長林思銘今天表示...

卓揆強勢開砲批藍白刪總預算是毀滅國家第一步

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

總預算恐凍刪4千億 卓揆向在野黨團喊話

「在野黨濫刪總預算4872億，讓陸委會、數發部、農業部與通傳會恐停擺，是在毀滅中華民國，盼藍白可以撤案！」行政院長卓榮泰20日再次召開記者會，呼籲在野黨能保留文化政策的預算，取消刪除打詐團隊預算，還有保留台電撥補，否則恐影響民生、文化、通訊、添購手機、反詐騙等業務運作。

立院表決總預算案 民進黨團批藍白不協商 宣告撤案

立法院會今天上午繼續處理「114年度中央政府總預算案」各部會刪減事項，朝野上演表決大戰，由於藍白一邊處理提案一邊撤案，民...

藍白聯手砍總預算 民進黨立委舉牌高呼「挺台灣 守預算」

立法院院會上午繼續審查今年度中央政府總預算案，繼上周藍白以席次優勢表決通過通案刪減大砍939億7500萬元，創史上新高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。