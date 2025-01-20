台電撥補預算遭藍白刪除 經濟部點出三大衝擊影響

針對在野黨提案刪減經濟部撥補台電預算。對此，經濟部次長連錦漳20日指出，此舉恐衝擊台電補貼民生電價能力、沒錢投入輸電設備改善、影響人民生活，希望社會大眾給在風雨中出勤的台電同仁、每天為台灣努力的公務員更多支持。

行政院長卓榮泰上午率領部會首長再度召開記者會呼籲在野黨團收回通案刪除部分，讓國家政事運作下去。

其中，針對台電撥補預算遭國民黨與民眾黨刪除，連錦漳指出，若是國會決定刪掉台電預算，將會對人民造成三個重大影響，首先，台電財務及補貼民生電價能力受重創，對每個人都有影響，且最近2、3年國際燃料價格因俄烏戰爭上漲超過70％，是國際情勢造成，不是台電經營不善所致，過去三年台電吸收超過2,800億元民生電價，現在舉債比例已達93％，舉債空間越來越小，補貼民生電價能力就越來越小。

此外，連錦漳也提到，不論有沒有使用核能，世界各國都在補貼住宅電價，且政府近年補貼民生電價，使台灣的民生電價比韓國、法國、英國、德國都便宜很多，通膨也溫和非常多，大家享受這個紅利的同時，也要思考台電未來的經營狀況。

其次，連錦漳說，台電將沒有多餘的錢投資改善設備，對每個人用電都有影響，例如2012年台電虧損高，當時台電祭出「達到使用年限才換輸配電設備」、「延長替換設備」等作法，結果造成隔年停電事故高達1萬8,000件，相較2024年停電事故已降至7,000件。若無法補助台電，過去7、8年改善所有電網的努力恐將功虧一簣。

第三，連錦漳指出，當台灣供電安全因此受影響，就影響人民生活便利、台灣人走向世界的能力，因為除了減列撥補台電預算，立委也提案凍結一半能源署業務費，可能到3、4月就已沒有錢去繳水電費了，將影響民眾申請節能家電換新補助、輔導企業深度節能，產業界的國際競爭力一定會受到很大的影響。

台電以及國營事業電油糖水4大工會理事長，也在日前具名發出聯合聲明，請求立法院支持台電預算。台電表示，為穩定物價，台電2022到2024年共吸收電價成本逾2,800億元，也在爭取政府撥補預算，將用在補貼民生用戶的電費成本差距，降低家庭與企業負擔，希望國會支持台電預算。