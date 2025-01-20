快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

卓榮泰籲在野放下大刀 憂刪預算是毀滅國家第一步

中央社／ 台北20日電

立法院今天繼續審查114年度中央政府總預算案，趕在表決大戰之前，行政院長卓榮泰率部會首長召開記者會，他呼籲，在野黨團放下手上大刀 把民生的錢留下來；他說，這是一個親痛仇快的預算審查，宵小得意、詐團順利得手、競爭國迎頭趕上、敵對中國非常滿意，已經開始稱讚。

卓榮泰說，數發部、通傳會的預算全部被刪成1元，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見。

立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高。立法院會今天繼續處理114年度總預算案，有關各委員會的提案，預料朝野將依往年慣例展開表決大戰。

卓榮泰今天上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。卓榮泰說，從上週五到現在已經是一場預算風暴席捲台灣。

卓榮泰說，無論百工百業、全國各團體，以及執政黨團如何發出聲音，如果沒法讓國會懸崖勒馬，預算風暴將不會止息，對產業衝擊、政府機關運作造成相當大的錯誤跟損失。

他說，今天開始立法院即將對所有個案處理，目前所知還有700多個刪減跟凍結案，未來行政機關要做事很困難，這些金額加起來將近4000億元，將是未來無法順暢推動政務的關鍵。

卓榮泰說，今天一早跟幾位重災區部會首長一起在這裡，再度向國會要求，凡是阻礙國家發展，影響政府運作通刪案請重新審議，凡是架空癱瘓政府機關影響國家安全的預算，請全數撤回，對文化政策預算保留，打詐預算、撥補台電，請在野黨團能夠全數保留。

卓榮泰 立法院

延伸閱讀

業務費若遭刪 梁文傑：駐香港澳門辦事處將關門大吉

警政消防移民預算凍結3成 劉世芳：一毛都不能凍

卓榮泰籲立院理性審預算 李彥秀：不會執政就請辭下台

朝野續戰總預算 卓揆呼籲在野傾聽民意讓預算風暴止息

相關新聞

卓揆強勢開砲批藍白刪總預算是毀滅國家第一步

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

國民黨立院黨團提案凍結潛艦預算18億元，海軍司令部籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。國民黨團書記長林思銘今天表示...

警政消防移民預算凍結3成 劉世芳：一毛都不能凍

立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰率部會首長舉辦記...

網紅開戰！呱吉酸「我教你寫企畫」 館長反擊：當年你在哪?

政府補助掀戰火！館長陳之漢昨晚開直播抨擊，他也在拍片、也是明星，怎拿不到政府補助？還點名呱吉「台灣有一萬個拍網路影片的，...

卓榮泰批在野刪預算 許宇甄：嚴重侵害憲法賦予權力

行政院長卓榮泰今天親率部會首長舉行記者會，呼籲立法院理性審查預算。國民黨立委許宇甄今天表示，已嚴重侵害憲法賦予立法院審查...

立院審總預算 朝野表決大戰力拚會期結束前三讀

立法院第11屆第2會期第18次會議，上午繼續審查今年度中央政府總預算案。繼上周在野黨祭出3000多案大幅刪減、凍結各部會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。