卓揆：預算刪減數額比往年激增4.8至6.9倍

行政院長卓榮泰20日指出，近期，立法院審查中央政府總預算案引發高度爭議。對立法院無理刪減與凍結預算提出強烈譴責，並呼籲在野黨團傾聽民意，理性審議，停止這種錯誤、報復性刪除預算行為，避免影響國家正常運作，並向在野黨喊話，請重新審議，凡是架空癱瘓政府機關、影響國家安全的預算請，全數撤回，也希望對文化政策預算、還有對打詐團隊預算、撥補台電的預算都希望能夠全部保留。

卓榮泰今日率領副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛生福利部長邱泰源、文化部長李遠、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、經濟部次長連錦漳、數位發展部次長林宜敬、大陸委員會副主委梁文傑召開記者會「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」。

卓榮泰表示，感謝全國藝文、工商、教育、醫療等各界代表發聲，捍衛自身權益與產業振興。執政黨立法院黨團亦努力分析每案，提出理性反制。然而，若國會無法傾聽民意，這場預算風暴恐持續擴大，對國家運作與各產業造成不可逆的影響。自上周五立法院提出總計939億元的削減規模後，國家機關與公共服務面臨前所未有的困境，將導致政府運作困難，嚴重影響國家發展與人民福祉。

卓榮泰表示，截至目前，仍有700多個刪減與凍結案，涉及金額近4,000億，將對未來行政機關推動政策造成重大阻礙。例如，3.1兆的中央政府總預算包含新增的2,806億項目，包括公共建設、國防經費、健保財務、幼兒照護等。然而，若刪減與凍結達4,000億，將無法實現這些計劃，嚴重影響國家發展。

卓榮泰也列舉多項遭刪減或凍結的關鍵預算，包括，公共建設與國防支出：今年新增的2,806億元預算中，公共建設投入798億元，國防經費增加415億元。然而，這些項目在刪減與凍結下將無法推動，直接衝擊國家基礎建設與安全；文化與教育：文化部預算被大幅凍結，其中包括藝文團體補助、美術館運營經費等，凍結幅度高達70%。卓榮泰指出，文化是國家軟實力的重要基石，這種刪減將對未來十年、20年的文化發展產生深遠影響。

科技與數位發展：數位發展部與國家通訊傳播委員會（NCC）預算遭削減至僅餘1元，直接癱瘓數位建設與資安防禦能力。卓榮泰強調，目前每天面臨240萬次以上的境外資安攻擊，此項削減無異於讓國家安全完全暴露於風險中；打擊詐騙：打擊詐騙相關計畫亦遭大幅凍結，內政部網路科技運用精進計畫被凍結9億元。行政院長質疑，此舉只會讓詐騙集團更加猖獗，人民的生命財產安全陷於更大風險。

卓榮泰強調，無論執政黨與各界如何努力，若在野黨團無法懸崖勒馬，停止這種「惡意刪減」，國家的發展將受到嚴重阻礙。他呼籲立法院能以民意為依歸，審慎重新檢討每項刪減案，確保政府政策的連續性與穩定性。

卓榮泰也進一步提到，在特定刪減項目如「國際旅費」與「媒體宣傳費」，他舉例，疫情期間，若非有充足的國際連結，台灣無法及時掌握防疫資訊並採取有效措施。他警告，未來若這些經費繼續遭削減，將影響國際合作、衛生防疫及其他重要事務的推動，甚至危及人民生命安全。

此外，卓榮泰也提到，刪減陸委會預算至1元，形同完全否定兩岸交流的重要性。他質疑，難道此舉意味著政府不再支持台商或協助在中國大陸的國人解決困難？

卓榮泰強調，今年被刪減的預算數額差距與過去相比非常大，過去三年政府總預算被刪減數額約290億元左右，今年最低數額是939億元，最高可以到2,100多億元，少的話也有1,500億元左右，如果照這樣下去，被刪減數額將是過去4.8至6.9倍；過去凍結數額約100至200億元左右，今年凍結數已達2,600多億元，將近20倍以上，恐使政府機關寸步難行。

最後，卓榮泰強調，預算審查應以人民利益為優先，避免政治操作與報復性刪減。合理的預算是政府施政的基礎，立法院應避免以惡意手段癱瘓國家機關。他敦促在野黨團立即撤回阻礙國家發展、影響政府運作的提案，讓國會恢復理性、專業的形象，為人民福祉努力。在這場風暴中，行政院表態堅決捍衛國家核心運作，並持續向立法院表達立場，期盼各界攜手合作，共同推動台灣穩定發展。