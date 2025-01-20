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業務費若遭刪 梁文傑：駐香港澳門辦事處將關門大吉

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者侯俐安／攝影
行政院長卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者侯俐安／攝影

立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰上午率部會首長舉辦記者會，陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對大陸長期是以小博大，若業務費砍成1元，所有業務，包括反滲透、反宣傳、反統戰、情資搜集研判等都不用作。

因應在野黨準備砍預算，卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會，率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

梁文傑表示，陸委會的預算約10億5000萬元，在內政委員會審查時已經刪減3200萬，在野黨又提出要將業務費直接砍成1元，簡單說就是「陸委會所有業務，包括反滲透、反宣傳、反統戰、情資搜集研判等」都不用作，更不用說陸委會還有駐香港、駐澳門辦事處，刪除業務費後兩辦事處等於要關門大吉。

梁文傑表示，過去幾年因為中共態度，香港、澳門駐處處境都很困難，但我們堅持下來，光是2024去香港就有150多萬人，住在香港有5萬多人，台灣企業在香港有分公司的有410家，每年駐香港辦事處都要收到很多國人急難救助、簽證申請、文書驗證等業務，過去五年努力將歸於流水。

梁文傑表示，宣傳費的部分，中共對台宣傳經費無上限，從中央到地方都有台辦系統，所有經費從中央到地方，完全看不到任何經費限制，手上還有各式各樣的媒體，從中央電視台、湖南電視台到地方小報，演藝人員、民間團體都是宣傳工具，陸委會長期以來是以小博大，希望各界給予支持。

梁文傑 陸委會 香港

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