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警政消防移民預算凍結3成 劉世芳：一毛都不能凍

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。圖／潘俊宏攝影
行政院長卓榮泰上午主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。圖／潘俊宏攝影

立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰率部會首長舉辦記者會。內政部長劉世芳表示，警政、消防、空勤、入出國管理都是365天，24小時不能關燈關門的，強調這些項目「一毛也沒辦法凍」。

卓榮泰上午再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會，率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

劉世芳表示，內政委員會已經和委員都處理好刪預算、凍預算，但到了黨團刪減卻有溝通協商，目前仍有290案無法處理。她從警政、消防、空勤總隊，以及國土住宅基金兩大塊來說明。

劉世芳指出，警政、消防與房屋租補，是民眾滿意度最高的，這次刪除預算最高的也是這兩個，可以說強烈打擊文官士氣，也是「做得多、刪得多」，以及「做得多、凍得多」。尤其警政、消防、空勤、入出國管理都是365天，24小時不能關燈關門的，儘管從凍結7成變3成，但這些項目「一毛也沒辦法凍」，因為這些業務都是處理真正社會安全的守護神，無論是刪除或凍結，千萬不要動到警政、消防、空勤、入出國管理；更何況裡面還有通刪，包含國內外旅費、訓練費，這警政、消防、移民、空勤等都是要跨國執行業務與訓練，不是郊遊旅行。

立法院將國土計畫預算刪除一成、凍結一成，等於是各41億，劉世芳說將嚴重打擊居住正義中滿意度最高的房屋租補，難道未來地方政府要負責嗎？或是要和弱勢說，「Sorry要刪減15%租補費用」？她呼籲，請不要將居住正義合理、合法使用的年輕族群有所擔憂。

劉世芳表示，內政委員會已經針對預算做過一輪溝通、交流，也能接受朝野所提的部分，但到了黨團卻沒有溝通與交流機會，任意刪除凍結，她再次呼籲，「不要強烈打擊文官士氣」，這種傷筋動骨，動搖國家社會安全基礎的預算，真是萬萬不可。

劉世芳 溝通

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