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卓揆強勢開砲批藍白刪總預算是毀滅國家第一步

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

立法院今明兩天展開總預算表決大戰，行政院長卓榮泰今二度上火線，提出四點呼籲，期盼在野傾聽民意、懸崖勒馬。他也提到，立委提案把數發部、NCC等部會預算刪到1元，這是毀滅中華民國、國家的第一步，這種惡劣的行為，前所未見。

立法院上周五完成總預算通案刪除939億餘元創新高，其餘個別委員提約近600案左右留待今明院會表決。卓榮泰則二度上火線，邀內政部、農業部、衛福部、文化部、通傳會、經濟部、數位部及陸委會等「重災區」首長，批評在野案海戰術讓公務員承受極大壓力，通案刪減結果非常荒謬。

「從上周五到現在，已經是一場預算風暴席捲台灣，全台人民都在看立法院終將如何進行今年度中央政府總預算。」卓榮泰指出，感謝百工百業、民進黨團的發聲，若無法讓在野黨團傾聽民意、懸崖勒馬，這場預算風暴無法止息，對各產業的衝擊、對政府持續運作終將極大且無法彌補的錯誤。

卓榮泰指出，今天上午開始，立法院還有700多個刪減和凍結案，代表未來行政機關做事將相當困難，且金額加起來將近4000億，將是未來政府無法順暢推動政務的關鍵。

卓榮泰提出四點呼籲，首先，凡是阻礙國家發展、影響政府運作的預算通刪案請重新審議；其次，凡是架空、癱瘓國家機關，影響國家安全的預算請全數撤回；第三，凡是對文化政策預算的保留，以及打詐團隊預算的刪除、撥補台電，請在野黨團能全數保留。

卓榮泰續指，第四，各級法院、檢察署、考試院、監察院、乃至總統府國務機要費被無理且報復性刪除、非理性對待，請國會在野黨團審慎理性傾聽民意，停止錯誤，能懸崖勒馬。

卓榮泰提到，近來國民黨立委陳玉珍、民眾黨立院黨團總召黃國昌都有一種論調，即中央政府總預算3.1兆不過刪除幾千億，怎麼會無法做事？他批評，這是很嚴重的盲點，今年預算增加2806億元，範圍用於公共建設、國防經費、健康台灣、興辦社宅、國民年金、國科會科學研究計畫等。

卓榮泰指出，上述都是過去較少的新興計畫，如果今年再被刪減、凍結高達4000億元，比去年預算會少多少，大家算得出來，「陳玉珍就算了，黃國昌可能目前忙著選黨主席，忘記政府多做多少事情，但這個疏忽是故意的、惡意的」。

卓榮泰強調，國家過去幾年GDP成長、稅收增加，實徵數超過實際數，政府預算就該投入更多建設、提供公共服務，投資國家長遠建設，也振興國內經濟。每項預算都有目標，立委縱然有不理解之處，但對於相關顯而易見的比較，不該故意疏漏並惡意指責，立法院在野黨團竟提出939億元必定刪減規模，明顯超出歷年來中央政府總預算被刪減的額度。

卓榮泰批評，若沒有達到，還要繼續刪到939億元，這是要湊足一個數字，表示滿足，就像提著一桶水一定要把水桶裝滿才願意離開，此種「水桶審查」方式前所未見，這是對政府相當惡意，對政府窒礙難行的起源。

「這是個親痛仇快的預算審查。」卓榮泰列舉，這將讓宵小得意、詐團得手、國家力量被削減，競爭國迎頭趕上，敵對的中國非常滿意，已經開始稱讚；部分立委說「政府機關在造謠」，他敢說，上周四到現在所有部會首長和同仁，針對3000多筆預算是一筆筆過濾檢查，提出矛盾、可笑之處，絕無惡意批評。

卓榮泰指出，過去三年被刪減數額，平均只有290億左右，今年最低額卻是939億，最高可以達到2100多億，少則有1500億，刪減數若照這樣下去，比例上會是過去的4.8倍到6.9倍；過去凍結只有1、200億，現已到達2600多億，將近20倍，政府機關被這樣倍數的刪減，讓政府寸步難行，也只有當今在野黨團做得到，也激起共憤。

卓榮泰 立法院

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