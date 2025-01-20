總預算刪3%部會叫苦 專家：仍有42%可運用

「欲了解總預算被刪掉九百億之多，要先知道114年度總預算是中央政府史上的第一次突破了三兆元，刪掉其中的3%，不過是九牛一毛。」國立台北商業大學財稅系教授黃耀輝受訪時說，編這麼高的預算，代表支出超過太多了；而且照主計長的說法，中央政府有一兆三千億元(42%)，是部會可以彈性運用的；至於所刪的九百億元的預算，有許多還只是凍結預算，等部會提出解釋後就可以解凍。

史上最高總預算

當年馬政府交給蔡政府時，預算都還沒有超過兩兆，經過短短8年，然後賴政府第1個編的預算就突破了三兆，從去年的兩兆8000多億變成現在三兆1000多億，成長率將近10%，支出成長10%，這是20年來成長率最高的一次。

在這種情況下，大家當然很擔心支出浮濫，從三兆1000多億減了3%，這個沒甚麼了不起啊。一般民間承包政府的計劃，議價時至少都砍3%以上。因為立法院的權力只能夠刪減支出，不能增加支出，所以這個減3%其實沒有那麼嚴重。

黃耀輝感慨說，民進黨從總統、從行政院長到各部會，首長都帶頭哭窮造謠，也恐嚇民間的社團要一起動員喊苦，說你的福利受影響、你的調薪受影響、你那個房租津貼都會被砍……簡直是造謠胡扯。

有42%靈活運用空間

主計長自己都講了，說我們114年度的預算，那有1個專有名詞叫做「法律義務支出」，就是按照法律規定的，你就是要編預算的，比如像公務員的薪水、比如說原住民補償條例，這個部分，跟總預算無關，這個部分照主計長講，總預算裡面有42%是中央政府可以彈性運用的，不是法律規定，你非編列不可的就有1.3兆。

中央政府怎麼會運作困難呢？主計長自己都講說42%，即1.3兆的預算是各部會都可以靈活動用的，所以就算扣掉3%，中央政府還有一兆這麼多可以靈活運用，如今，她跟所有的部長講說，交通部、經濟部、財政部所有的部會都要通案砍28趴，根本就是造謠，結果每個部長就出來，叫說我這邊被砍掉了，內政部說我要砍房租津貼，我要砍社會住宅的，就是來恐嚇那些人民。

黃耀輝進一步說，有一些如潛艦計畫，只是凍結不是刪。凍結預算不能把它當作刪除，凍結是說只要行政部門能合理說明就可以解凍。

凍結預算不是刪

他舉例說，像前年國艦第一艘潛艦「海鯤艦」，已經花了500億了，到現在都沒有下過水，那所以這個藍白就說你現在就想給我編第2艘到第8艘，本來是決定要刪掉它，但民進黨卻在114年編列20億然遭凍結18億，後續還1次編列15年共2840億，分14年執行，他就打算這樣逐年編列，結果本來是要打算全刪除的，後來是藍營軍系立委陳永康說用凍結的方式，不要全刪。等於這個第1艘下水測試成功，第二艘第三艘就可以解凍，這個部分沒有砍預算，但是行政院說，這樣我們的國艦國造就沒有了，根本就是說謊，因為老百姓都不懂預算，這個凍結的有一大堆。

黃耀輝解釋說，凍結的意思就是你行政部門給我提出合理說明，有道理，那我就我就給你解凍，沒有道理，我就到時候就刪掉了，嚴格來講，行政部門要是沒有理虧，就沒問題，到時候還會被砍，那就代表說你確實有問題嘛。

黃耀輝說，主計長講預算的編列是叫做先減法後加法的「零基預算」，就是他審查各部會擬提的預算，都要先告訴我，說你去年績效好不好？你去年績效不好，我今年的預算就給你少，現在主計總處自己都沒有把關，讓各部會就拚命把預算編得很高，再來消化預算，這是不對的。

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