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網紅開戰！呱吉酸「我教你寫企畫」 館長反擊：當年你在哪?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
館長陳之漢。本報資料照片
館長陳之漢。本報資料照片

政府補助掀戰火！館長陳之漢昨晚開直播抨擊，他也在拍片、也是明星，怎拿不到政府補助？還點名呱吉「台灣有一萬個拍網路影片的，為什麼就邱威傑一個人有拿到6百萬？」呱吉隨即回嗆，有沒有可能「只有我認真寫企劃書，開嗆「你寫了嗎？我教你。」

國民黨立委陳玉珍近期提案刪掉公視的文化部輔助23億預算，最後改刪2300萬，仍引發網路筆戰。邱威傑繼昨天在臉書點名開嗆館長、陳沂沒有文化後，館長陳之漢昨晚又開直播稱自己怎麼拿不到補助？

遭邱威傑反擊，館長直播說「台灣有一萬個拍網路影片的，為什麼就邱威傑一個人有拿到六百萬？」邱回嗆，有沒有可能是因為，「只有我認真寫企劃書。你說的那一萬人有誰真的想過要寫企劃書？」

邱說，「我不是在吹牛，我的職場經歷就是當商務發展的專業人員，服務過本土和跨國企業，特長就是在提案」。「我小時候經手很多幾百萬美金以上的案子，所以我超會的好嗎？」開嗆館長「你寫了嗎？我可以教你啊。」

邱威傑提到，他前年直播時就說，為什麼要申請政府補助，是因為感覺到很多網路影片創作者都想要在內容上升級，但缺乏資本，所以決定去申請政府補助，把這條路走一遍，然後分享這過程的心得給所有人。「這些都是我公開講過的，早在你靠腰我以前就講過的。」「我是想教你們才去申請的，不是為了回應你的質疑才想出來的答案，這是我早就公佈的事實。你想學？我教你啦。」

想不到館長昨晚又在直播反嗆呱吉，表示「他不用教我，因為我有賺錢，我不會去拿國家的錢，我有能力自己賺錢，所以可以很公正客觀批評，不然拿人家的錢就變啞巴了。」

館長還說，「民進黨當初...呱吉在哪裡？我是民進黨網路第一戰將、最紅的那一個，最幫民進黨講話的那一個...，但不像呱吉這些側翼，我很驕傲說，館長沒有拿一分一毫....。」

北市前議員邱威傑(呱吉)。本報資料照片
北市前議員邱威傑(呱吉)。本報資料照片

呱吉 網路 館長

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