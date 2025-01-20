冷眼集／少數執政不溝通 如何護預算

立法院明天休會，照例上演總預算大戰。不同以往的是，對於在野黨喊刪預算，執政黨不求溝通，反而開嗆，甚至引戰；在國會「朝小野大」的生態下，真不知是誰不顧總預算死活？

每逢預算會期，在野黨立委喊刪、喊凍，早已稀鬆平常，因為這是在野黨審查預算僅有的憲法「權力」。事實上，不僅在野黨，只要是認真審查預算的立委，即使是執政黨籍，也該針對編列不當之處提案刪凍，讓人民納稅錢用在刀口上。

立委問政品質參差不一，提案是否妥適，也會天差地別；而立委刪砍預算的動機也各不相同，出於情緒或流於報復，都在所難免。但若要把千奇百怪的「案山案海」，都視為黨團的態度，其實也大可不必。向來的審查實務經驗，最後都是朝野各自整合提案，進行最後表決，許多在討論過程中極其突兀或荒謬的提案，往往在整合過程「被消失」。

對於預算被砍，正常的執政黨本該放低身段、尋求支持，然而，民進黨政府卻誇大在野刪凍預算惡意，任由各部會「萬箭齊發」以似是而非的新聞稿帶風向，沒有反躬自省，還大打烏賊戰，反而失去理性審查預算的機會。

在民主先進國家，國會未過半執政黨為執政順利，都懂分享權力、組聯合政府，獨獨民進黨自以為聰明，既不願向在野示好，也不願對多數示弱；總預算變朝野「相罵本」，不見溝通，只想吵架，這算哪門子捍衛預算？