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總預算攻防 藍批綠為大罷免添柴火

聯合報／ 記者王千豪林銘翰／台北報導
立法院日前朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。圖／擷取自國會頻道
立法院日前朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。圖／擷取自國會頻道

立法院會今繼續審查今年度中央政府總預算案。針對執政黨批評在野黨砍預算，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，全世界哪一個民主國家不讓國會監督預算？被刪百分之三，就叫所有部會首長出來呼天搶地，這不僅是廿一世紀的「奇蹟」，也代表民進黨沒有能力執政。

立院將於明天休會，十七日起處理總預算案，當天藍白聯手表決並二讀通過，刪除九三九億元七五○○萬元，約占總預算百分之三，今天繼續審查。然而，近日網軍側翼不斷拿出在野立委的提案單進行指控，就連部會也陸續加入戰局，包括財政部、疾管署、警政署及國土署等。

國民黨團書記長林思銘表示，行政院應該呼籲部會好好跟立院溝通討論，而不是錄製影片、散布假消息，其目的只是要故意帶風向，為「大罷免」添柴火。

針對財政部稱在野黨團「統一發票給獎經費」刪減十八點五億元，包含了發票中獎獎金，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，依法發票獎金是由營業稅收入總額的百分之三支應，這是法定預算；而今年的統一發票獎金及推廣預算有一八七點七億元，財政部竟然用十八點五億元來製造恐慌，讓外界誤以為統一發票獎金沒有了。

另外，王鴻薇因提案刪除消防署「韌性國家醫療整備計畫」一億元預算，遭綠營圍剿，王昨說明，當初該計畫請黑熊學院理事長劉文指導，她質疑是為黑熊學院量身訂做，且計畫內容至今列為機密，但在消防署保證不給黑熊學院後，預算案已於十五日改成主決議，「根本沒有刪除一毛錢」。

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨政府把監督和刪減預算汙名化，甚至是抹黑造謠、煽動弱勢，放假訊息挑撥民眾跟在野黨對抗，聲稱影響統一發票獎金、勞工紓困貸款及老農津貼，這些全部都是不實指控。

假消息 假訊息 傅崐萁 國民黨 張啓楷 林思銘 王鴻薇 統一發票 老農津貼 黑熊

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