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衝擊施政？卓揆今上火線

聯合報／ 本報記者／連線報導
行政院長卓榮泰今天將再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天將再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會。記者余承翰／攝影

立院進行總預算大戰，目前在野黨通刪總預算九百卅九多億元，行政院發言人李慧芝表示，若加上其他提案刪減、凍結部分，整體可能達四千億元以上，且減列部分大多是行政業務經費，將導致行政機關難以運作，連基本行政都非常困難，呼籲立法院冷靜思考、理性審查總預算案。

因應在野黨準備砍預算，行政院長卓榮泰今天將再度主持「籲請立法院理性審查一一四年度中央政府總預算」記者會，並邀集行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳農業部陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠等部會首長，提出政院訴求。

李慧芝也強調，今年度總預算新增範圍用於公共建設、國防經費、健康台灣、興辦社宅、國民年金等經費，並未浮濫編列。

昨天雖是休假日，但中央各部會仍發出新聞稿，強調刪減總預算對政府施政造成重大衝擊。包括：財政部賦稅署官員說，立法院刪減統一發票委辦費十八億餘元，全年增開五百元雲端發票專屬獎的中獎機會將從原本預估的六五○萬個減為二九○萬個，少三六○萬個中獎機會。

軍方也連發新聞稿，堅持潛艦預算今年編足廿億元不應凍結，若預算遭凍，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，呼籲立院朝野支持。

對於民眾黨團提案刪減及凍結國土署今年度國土管理業務預算各十％、四十一億元，國土署遺憾稱，該預算多數經費是用於推動減輕弱勢租屋負擔的租金補貼，以及直接興建社宅工作經費，將嚴重影響正在接受租金補貼的核定戶。

劉世芳 卓榮泰 立法院 統一發票 行政院 農業部 邱泰源 鄭麗君 陳駿季 雲端發票

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