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國土計畫延後黃國昌刪凍41億預算 國土署：竹篙湊菜刀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者葉信菉／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者葉信菉／攝影

民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，國土計畫無法如期上路，2025年度預算卻膨脹到414億元，提案凍結國土管理業務經費10%。國土署解釋，今年預算較去年增加212億元，是用於持續推動社宅興辦及住宅補貼政策，及補助地方辦理城鄉風貌營造計劃，請民代不要竹篙湊菜刀，回歸理性審查。

國土署說明，國土管理署及所屬今年度預算項下，編列國土管理業務經費共414億6726萬2000元，較去年度預算202億813萬3000元增列212億5912萬9000元，其中約200億元用於續推社宅興辦及住宅補貼等政策；另約11億元則是補助地方辦理城鄉風貌營造計劃，由原先特別預算改列公務預算。

國土署解釋，國土管理業務費今度主要支出項目，用於推動社會住宅興辦及住宅補貼等政策，包括持續推動300億元中央擴大租金補貼專案、社會住宅直接興建、包租代管、青年安心成家與安居購屋等優惠貸款利息等，與國土計畫推動無關。

國土署直言，本次民眾黨以國土計畫未能如期上路，而提案刪除及凍結國土管理署國土管理業務費41億元之預算，重申將嚴重影響社會住宅興辦、租金補貼等民眾居住權益，籲請國會支持相關預算，以回應民眾對於居住政策的期待。

國土署最後表示，民意代表進行每一筆政府預算的刪減，其背後都涉及每一位民眾的基本生活需求及各項便民措施之實施，仍建請民眾黨團對於其所提之預算案內容及依據應回歸務實、理性討論。

住宅補貼 國土署 民眾黨

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