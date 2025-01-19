在野監督預算被網軍出征 羅廷瑋稱李遠「說詞不一」：部長騙預算

立法院會明天將繼續審查今年度中央政府總預案，網軍側翼瞄準在野立委，稱刪凍預算是在癱瘓國家。國民黨立委羅廷瑋回憶，他日前提案，凍結國家漫畫博物館2500萬預算，希望文化部提出具體改善國漫館方針後，但文化部長李遠備詢時卻說詞不一，羅廷瑋說，顯見「部長騙預算」的荒腔。

立法院教育及文化委員會日前審查「審查114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案」，審到國家漫畫博物館預算時，羅廷瑋凍結5000萬預算中的一半，希望文化部提出具體改善國漫館方針後，始得動支。

由於各部會近日接連跳出來哭窮，羅廷瑋今天特別分享在委員會審查預算的經過，他指出，當時李遠說「5000萬只是基本開銷」，文化部已經有一個很綿密的計畫，想要在2027年達到超車日韓，目前列舉的預算是剛開始建置的錢，盼立法院若要凍結可以少一點，其個人志氣是超越日韓，希望大家不要笑。

羅廷瑋指出，他當時質疑「目標是2027年要超越日韓？我們可以支持，凍結5元都沒關係，但是具體期程，如何超越日韓？」而國漫館假日都會湧入上萬人潮，很多民眾抱怨設施不好，所以才會要凍結預算，但沒想到5000萬關乎2027年能不能超越日韓。

羅廷瑋說，李遠後來改口稱5000萬是基本營運開銷，他當時不滿表示，「現在卻拿這麼大帽子扣我，稱凍結2500萬影響到2027年沒辦法超越日韓？」

羅廷瑋感嘆，從這個案例可以凸顯部長騙委員預算的荒腔。而這段質詢影片也被上傳至PTT，引發網友議論。