聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨團提「預算刪1億」 矯正署：恐衝擊收容人囚情穩定
法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。
矯正署表示，立法院審查中央政府114年度總預算案，民眾黨團提案以「青少年犯罪層出不窮，為有效實施兒少保護及行為矯正」為由，刪減矯正署及所屬機關預算金額高達新台幣1億元，但矯正署並非該業務主管機關，所提預算計畫，原未編列相關經費。
矯正署指出，少年矯正機關屬刑事（保護處分）執行處所，專責收容經司法程序判決（裁定）個案，並配合司法院及行政院所屬各部會（含教育、社福與警政單位）合作進行少年犯罪預防及矯治工作。
矯正署表示，矯正署編列今年度預算約165億元，於扣除機關人事、提供收容人基本伙食及老舊監所擴（改）建費等義務性支出後，僅剩20億元須支應全台52所機關硬體設備（含基礎水電、通訊設施）修繕、收容人衛生醫療與疾病防治，以及教化輔導與專業處遇費用（如少年犯矯正教育、毒品犯戒癮及性侵家暴犯治療性課程），若遭刪減1億元，影響甚鉅。
矯正署強調，矯正機關為刑事司法體系最後一道防線，肩負國家刑罰執行與矯正教化犯罪者的重要使命，亟需仰賴預算資源挹注，持續精進獄政管理措施，並落實專業化處遇，協助收容人更生復歸後不再犯罪，達到預防犯罪、守護社會安全宏效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言