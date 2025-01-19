快訊

低溫特報再加台北市 四縣市急凍跌破10度

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團提「預算刪1億」 矯正署：恐衝擊收容人囚情穩定

中央社／ 台北19日電
法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。圖／聯合報系資料照片

法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊收容人囚情穩定與教化復歸，嚴重影響社會安全。

矯正署表示，立法院審查中央政府114年度總預算案，民眾黨團提案以「青少年犯罪層出不窮，為有效實施兒少保護及行為矯正」為由，刪減矯正署及所屬機關預算金額高達新台幣1億元，但矯正署並非該業務主管機關，所提預算計畫，原未編列相關經費。

矯正署指出，少年矯正機關屬刑事（保護處分）執行處所，專責收容經司法程序判決（裁定）個案，並配合司法院及行政院所屬各部會（含教育、社福與警政單位）合作進行少年犯罪預防及矯治工作。

矯正署表示，矯正署編列今年度預算約165億元，於扣除機關人事、提供收容人基本伙食及老舊監所擴（改）建費等義務性支出後，僅剩20億元須支應全台52所機關硬體設備（含基礎水電、通訊設施）修繕、收容人衛生醫療與疾病防治，以及教化輔導與專業處遇費用（如少年犯矯正教育、毒品犯戒癮及性侵家暴犯治療性課程），若遭刪減1億元，影響甚鉅。

矯正署強調，矯正機關為刑事司法體系最後一道防線，肩負國家刑罰執行與矯正教化犯罪者的重要使命，亟需仰賴預算資源挹注，持續精進獄政管理措施，並落實專業化處遇，協助收容人更生復歸後不再犯罪，達到預防犯罪、守護社會安全宏效。

台灣民眾黨 司法院 法務部 立法院

延伸閱讀

立院續審總預算 卓榮泰20日率部會開記者會籲理性審查

拚第4次！鈕承澤關3年2個月想回家過年 「這原因」假釋成功

7高階矯正人員今交接 法務部長監交：推動柔性獄政興革

花蓮監獄典獄長本月中退休 7矯正官員人事異動

相關新聞

立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

立法院休會前夕，在野黨揚言大砍、凍結中央政府總預算，行政院長卓榮泰上周四親上火線，批評在野透過案海戰術提出報復性的預算刪...

民眾黨團提「預算刪1億」 矯正署：恐衝擊收容人囚情穩定

法務部矯正署今天指出，立法院審理總預算案，台灣民眾黨團提案刪減矯正署及所屬機關預算金額高達1億元，若遭刪除1億元，將衝擊...

王鴻薇批羅一鈞混淆視聽 林俊憲：常識在藍白身上不適用？

在野黨喊刪中央政府總預算，衛福部疾管署副署長羅一鈞憂心排擠防疫工作，國民黨立委王鴻薇認為防疫時有編列特別預算，而非公務預...

國土計畫延後黃國昌刪凍41億預算 國土署：竹篙湊菜刀

民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，國土計畫無法如期上路，2025年度預算卻膨脹到414億元，提案凍結國土管理業務經費10%。...

在野監督預算被網軍出征 羅廷瑋稱李遠「說詞不一」：部長騙預算

立法院會明天將繼續審查今年度中央政府總預案，網軍側翼瞄準在野立委，稱刪凍預算是在癱瘓國家。國民黨立委羅廷瑋回憶，他日前提...

立院續審總預算 卓榮泰20日率部會開記者會籲理性審查

立法院審查114年度中央政府總預算案，明天預計展開表決大戰。行政院長卓榮泰明天上午將率部會首長召開記者會，籲請立法院理性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。