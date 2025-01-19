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立院總預算再上演表決大戰？卓榮泰明早親上火線籲理性審查

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰上周四親上火線舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，本周一將再舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰上周四親上火線舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，本周一將再舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。記者余承翰／攝影

立法院休會前夕，在野黨揚言大砍、凍結中央政府總預算，行政院卓榮泰上周四親上火線，批評在野透過案海戰術提出報復性的預算刪減案，衝擊政府施政；明天立法院會將繼續處理預算提案，朝野預料將上演表決大戰，卓揆明早將再上火線呼籲在野理性審查。

立法院緊鑼密鼓處理今年度中央政府總預算，上周在野黨祭出3000多案大幅刪減、凍結各部會預算，引發各部門叫窮，甚至引發工商業界、文化圈也關切。上周五立法院會，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創史上新高。

行政院發言人李慧芝說明，若再加上其他提案刪減凍結部分，可能達4000億元以上，大多為行政業務經費，將導致行政機關連基本行政都非常困難，籲請立法院冷靜思考，理性審查總預算案。

行政院今晚通知，明天上午9時30分，卓榮泰將偕副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，以及內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、文化部長李遠、通傳會代理主委陳崇樹、經濟部次長連錦漳、數發部次長林宜敬、陸委會副主委梁文傑，舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會。

卓榮泰上周四指出，預算統刪案將造成國家「五大弱化」，首先，弱化國家整體競爭力，第二，弱化維護國家安全的國防實力，讓敵對勢力有機可乘；第三，弱化科技發展、維持優勢實力；第四，弱化公務員工作績效、學習進步及服務人民的各項人力；第五，弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力。

卓榮泰 立法院 行政院

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