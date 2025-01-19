王鴻薇批羅一鈞混淆視聽 林俊憲：常識在藍白身上不適用？

在野黨喊刪中央政府總預算，衛福部疾管署副署長羅一鈞憂心排擠防疫工作，國民黨立委王鴻薇認為防疫時有編列特別預算，而非公務預算，質疑羅「混淆視聽」。民進黨立委林俊憲強調這根本兩件事，反批常識在藍白身上不適用，「這些人的腦袋，既不用預防，也不用治療了。」

羅一鈞昨在臉書羅列疾管署遭刪除預算，包括大陸旅費統刪8成，國外旅費、媒宣費刪除6成等。羅說，旅費可用於緊急疫情時派員考察，上次使用為5年前飛往武漢，當時專家帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒慧人傳人，立刻提升防疫等級，守住第一波。如今旅費統刪後連機票都買不起。

王鴻薇今天指出，「這是混淆視聽，防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，騙一般老百姓不懂預算」，羅一鈞今天於臉書再度表示，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係」。

對此，林俊憲反嗆，「防疫用特別預算」，此言不假，2020年1月，疾管署發現武漢出現嚴重肺炎疫情，派專家前往中國收集資訊時，並沒有所謂的特別預算。羅一鈞講的，是藍白亂刪他們的常態預算，導致疾管署無法在可能的流行病來臨前做好有效監測，關疫情發生後才緊急通過的特別預算什麼事？

「花小錢體檢要幹嘛？生重病了，我再給你很多錢看醫生就好啊！」林俊憲批評，這就是王鴻薇的意思。藍白不願花小錢做準備，寧願等出事再花大錢補救，毫無風險概念，這種刪法叫「監督」？往後若再出現疫情，特別預算你們來出？

林俊憲批評，大家都說「預防勝於治療」，但很遺憾，常識在藍白身上不適用。這些人的腦袋，既不用預防，也不用治療了。