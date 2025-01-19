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凍刪官員預算卻遭扭曲 王鴻薇：選手訓練出國費用不受影響

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會上周五起處理今年度中央政府總預算案，其中教育部體育署的國外旅費及出國教育訓練費被統刪15%，引發關注。國民黨立委王鴻薇今天表示，選手補助訓練出國的費用都不會受影響，而官員出國費用刪15%，官員就完全不能運作了嗎？了不起就是讓官員從坐商務艙出國，轉坐經濟艙而已。記者黃義書／攝影
立法院會上周五起處理今年度中央政府總預算案，其中教育部體育署的國外旅費及出國教育訓練費被統刪15%，引發關注。國民黨立委王鴻薇今天表示，選手補助訓練出國的費用都不會受影響，而官員出國費用刪15%，官員就完全不能運作了嗎？了不起就是讓官員從坐商務艙出國，轉坐經濟艙而已。記者黃義書／攝影

立法院會上周五起開始處理今年度中央政府總預算案，其中教育部體育署的國外旅費及出國教育訓練費被統刪15%，引發關注。國民黨立委王鴻薇今天表示，選手補助訓練出國的費用都不會受影響，而官員出國費用刪15%，官員就完全不能運作了嗎？了不起就是讓官員從坐商務艙出國，轉坐經濟艙而已。

王鴻薇表示，行政院已經動員所有網軍、小編，全力來抹黑在野黨，現在謠傳1個預算刪減版本，稱體育署的國外旅費跟出國教育訓練費被砍15%，讓部分側翼炒作這樣子會影響到選手權益，但實際上，選手相關補助訓練都沒有刪，刪除的部分都是有關官員，因此側翼又在混淆視聽。

王鴻薇說，官員坐經濟艙，可以減少費用絕對是15%以上，結果這些官員平時在坐商務艙，然後現在拿選手來做搪塞，騙稱是刪除選手的費用，但實際上就只是為了讓官員能繼續坐商務艙。她說，不要忘記了，有官員過去坐頭等艙時，還很高興地秀出頭等艙機票，請問一下，官員坐頭等艙，難道在野黨不能刪嗎？

「在野黨的立委不能監督嗎？」王鴻薇表示，請問大部分民眾出國，是坐什麼艙，為什麼官員坐頭等艙、商務艙，結果有的納稅人連出國都不能出國？她說，行政部門不要再黑了，再重申一次選手的訓練、出國費用都不會受影響。

王鴻薇

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