綠正式介入大罷免？林右昌：藍白亂砍預算民眾激烈反應

民進黨秘書長林右昌今天到汐止發春聯及福袋，媒體詢問「民進黨會正式介入大罷免嗎？」林右昌回應說，有關大罷免的事情，2月1日法定時間還沒有到，「如果藍白用這種非理性的亂砍預算的方式，相信所有民眾和公民團體一定會做出激烈的反應。」

林右昌說，這幾天大家都看到最重要新聞，就是國民黨和民眾黨在立法院亂刪所有的預算，砍預算不只砍到老百姓人民的身上，還砍到所有公務員的身上，好幾個部會業務費被砍到只剩一塊錢。也就是說，公務員上班，但是沒有業務推動的經費，這是非常離譜的事情。

林右昌表示，更不用講，一般老百姓對發票的小確幸，16.8億獎金金額居然也被砍掉，甚至包括育幼津貼、幼保人員薪水，將近70億的經費被凍結，中研院超過3千位助理的研究經費、會議等的經費也全部被凍結。

林右昌還說，過去藍白在選舉時希望民眾投票給他們，他們可以監督民進黨，但看起來現在不是監督民進黨，而是亂砍亂刪預算，這其實已是超越理性監督的範圍和程度，相信所有人民都看在眼裡，這樣亂刪預算是一種不理性的行為，相信大家一定會有所反應。

林右昌指出，連公視預算也被砍，近日有民間公民團體，很多影視界入士站出來譴責國民黨和民眾黨亂搞的行為，藍白一起在國會惡搞。

媒體詢問「民進黨會正式介入大罷免行動嗎？」林右昌說，有關大罷免的事情，2月1日法定時間還沒有到，呼籲所有民眾要看清藍白如何在國會亂刪預算惡搞，「如果藍白用這種非理性的亂砍預算的方式，相信所有民眾和公民團體會，一定會做出激烈的反應。」