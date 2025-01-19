海軍：堅持潛艦國造預算20億照列 籲立院支持勿刪勿凍

海軍司令部今天下午以「潛艦國造預算遭凍結18億」為題發布新聞稿，堅持114年度潛艦國造預算原編列20億元應予維持，以避免用於執行裝備合約生效與船廠簽約、約聘國外技協等必要款項。若預算遭凍結，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，呼籲立院朝野支持。

114年度關於國造潛艦預算，包括原型艦海鯤號的後續5.85億元，以及量產計畫的第一年200億元。國民黨立委馬文君、黃仁原本提案，反對一次編列15年、2840億，因此主張明年全刪。國民黨主席朱立倫出面斡旋後，在野黨改為凍結18億元，待海鯤艦測試完成，再予以動支。

不過國防部對此仍認為無法接受，昨天發布新聞稿，指因應敵情威脅，國軍加速建置水下戰力刻不容緩。潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，更為展現強化自我防衛決心的重要政策。海軍戮力執行原型艦建造，刻正緊鑼密鼓持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，同時將對國際社會與國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫將難以修復。

海軍司令部今天接續發布新聞稿表示，114年編列20億元預算，用於執行裝備合約生效與船廠簽約、約聘國外技協等必要款項。若預算遭凍結，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。因此籲請立法院支持114年潛艦國造預算20億元全數照列，俟原型艦海測通過後，即可動支，以展現國人支持國艦國造的立場；並有利國際友邦持續協助推動，強化國軍戰力，打造可信嚇阻實力，以確保台海和平穩定。