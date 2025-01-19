快訊

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

民眾黨中央委員選舉結果曝光 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

114學測國綜解答快看！MBTI結合古文有新意 考生喊「白話文更難」

大港開唱預算遭凍！藍營質疑是否符合推廣客家文化 客委會發聲了

中央社／ 台北19日電
圖為去年高雄「大港開唱」。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為去年高雄「大港開唱」。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

客委會補助高雄「大港開唱」，藍營質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結預算。客委會今天表示，補助是為推動族群主流化，讓全國民眾能在各種活動中感受客語的多元文化表現。

客委會補助高雄市「大港開唱」，國民黨立委質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結客委會「客家藝文發展計畫」新台幣1億元。

「大港開唱」音樂祭主辦單位18日發聲明表達遺憾，澄清2024年客委會總補助額為新台幣200萬元，項目沒有違背推廣客家文化宗旨。客家委員會今天也發布新聞指出，推廣客家流行音樂是下扎根客語的重要政策之一，今年並將展開H－POP客流音樂發展計畫，培力年輕客家歌手之創作及展演能量，呼籲各黨支持。

客委會表示，近年來，客家流行音樂逐漸在音樂市場嶄露頭角，為拓展能見度，並延續推動客家族群主流化政策，客委會透過客庄藝文活動、場館的文化表現融入客語，希望客家各種型態的藝文表演可以納入重要活動中，讓所有人看見。

舉例來說，客委會指出，包含在跨年晚會中協調客庄縣市邀請客家歌手擔綱演出，也和包含「大港開唱」、「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」、「春浪．台中」及「浪人祭」等國內大型音樂節合作，為微型小眾的客家流行音樂歌手、樂團搭建發表舞台，以提高能見度。

2024年雙十國慶上，以「守護亻厓等个台灣」的客家表演主題，融入客家舞蹈、武術、搖滾、八音元素，並邀請金曲歌王羅文裕、J HALL樂團、美濃的八音團及客家戲學系學生鬧熱演出。

「2024總統府音樂會—自由之力」，則由兩度榮獲金曲獎最佳客語專輯肯定的黃子軒與山平快、金曲獎最佳客語專輯得主春麵樂隊共同演出，分別來自苗栗、新竹，以客語創作的Vuize王鍾惟、龔德KungTa，並將饒舌歌曲重新編曲，讓人耳目一新。

另外，與國家交響樂團合作，以客家音樂旋律為基底編創交響樂章，由作曲家李元貞所編「美濃之道」，並隨著國家交響樂團至歐、美巡迴，獲得好評，將客家文化推向國際。

大港開唱 客委會 客家文化 音樂會

延伸閱讀

大港開唱澄清客委會補助200萬 項目推廣客家文化

補助「大港開唱」 客委會預算遭立院凍結一億 陳其邁說話了

六堆運動會60週年 邀多元族群參與客家大派對

屏東燈節首辦客家燈區 光影綺想詮釋六堆文化

相關新聞

立法院會大砍衛福部預算 9大醫團呼籲：勿刪掉人民健康

在野黨大砍中央政府預算，引來各部會反彈聲浪。9大醫界團體今天針對立法院會刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，...

政大廣電系教授邀課上討論 陳玉珍：預算審完後應邀

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿，政大廣電系教授...

警政預算凍結30億、刪減1.1億 警政署：不利打擊毒品及詐欺

立法院在野黨團提案刪減及凍結總預算，警政署今表示，今年度警政預算被凍結逾30億餘元、刪減逾1億1300萬元，不利治安維護...

綠正式介入大罷免？林右昌：藍白亂砍預算民眾激烈反應

民進黨秘書長林右昌今天到汐止發春聯及福袋，媒體詢問「民進黨會正式介入大罷免嗎？」林右昌回應說，有關大罷免的事情，2月1日...

大港開唱預算遭凍！藍營質疑是否符合推廣客家文化 客委會發聲了

客委會補助高雄「大港開唱」，藍營質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結預算。客委會今天表示，補助是為推動族群主流化，讓全國民...

海軍：堅持潛艦國造預算20億照列 籲立院支持勿刪勿凍

海軍司令部今天下午以「潛艦國造預算遭凍結18億」為題發布新聞稿，堅持114年度潛艦國造預算原編列20億元應予維持，以避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。