大港開唱預算遭凍！藍營質疑是否符合推廣客家文化 客委會發聲了

客委會補助高雄「大港開唱」，藍營質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結預算。客委會今天表示，補助是為推動族群主流化，讓全國民眾能在各種活動中感受客語的多元文化表現。

客委會補助高雄市「大港開唱」，國民黨立委質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結客委會「客家藝文發展計畫」新台幣1億元。

「大港開唱」音樂祭主辦單位18日發聲明表達遺憾，澄清2024年客委會總補助額為新台幣200萬元，項目沒有違背推廣客家文化宗旨。客家委員會今天也發布新聞指出，推廣客家流行音樂是下扎根客語的重要政策之一，今年並將展開H－POP客流音樂發展計畫，培力年輕客家歌手之創作及展演能量，呼籲各黨支持。

客委會表示，近年來，客家流行音樂逐漸在音樂市場嶄露頭角，為拓展能見度，並延續推動客家族群主流化政策，客委會透過客庄藝文活動、場館的文化表現融入客語，希望客家各種型態的藝文表演可以納入重要活動中，讓所有人看見。

舉例來說，客委會指出，包含在跨年晚會中協調客庄縣市邀請客家歌手擔綱演出，也和包含「大港開唱」、「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」、「春浪．台中」及「浪人祭」等國內大型音樂節合作，為微型小眾的客家流行音樂歌手、樂團搭建發表舞台，以提高能見度。

2024年雙十國慶上，以「守護亻厓等个台灣」的客家表演主題，融入客家舞蹈、武術、搖滾、八音元素，並邀請金曲歌王羅文裕、J HALL樂團、美濃的八音團及客家戲學系學生鬧熱演出。

「2024總統府音樂會—自由之力」，則由兩度榮獲金曲獎最佳客語專輯肯定的黃子軒與山平快、金曲獎最佳客語專輯得主春麵樂隊共同演出，分別來自苗栗、新竹，以客語創作的Vuize王鍾惟、龔德KungTa，並將饒舌歌曲重新編曲，讓人耳目一新。

另外，與國家交響樂團合作，以客家音樂旋律為基底編創交響樂章，由作曲家李元貞所編「美濃之道」，並隨著國家交響樂團至歐、美巡迴，獲得好評，將客家文化推向國際。