主管預算遭立院砍近2億 國發會：嚴重影響推動國家政務

立法院審議114年度中央政府總預算案，國發會今天表示，國發會主管預算案47億2579萬8000元，立法院日前表決通過通案刪減委辦費、一般事務費等科目，連同待表決提案，刪減將近2億7400萬元，占國發會主管預算（不含人事費）約7%，嚴重影響各項政策任務的推動。

國發會說，立法院通案刪減「委辦費」科目，主要係用於亞洲．矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平台計畫，強化晶片創新應用及臺灣新創生態系國際布局，維運Talent Taiwan強化延攬及留用海外人才，地方創生政策整體推動、計畫輔導及育成村營運工作等所需費用；「媒體政策及業務宣導費」科目，主要係辦理國家發展、經濟永續與上述產業創新等政策宣導與推廣事宜；「一般事務費」科目，主要係用於辦理2050淨零城市展及國際論壇，國發會大樓事務管理、清潔保全，中興新村環境維護等。

國發會指出，上述預算遭大幅刪減，將不利重要經濟政策推動及宣達、降低台灣的國際能見度與業者國際競爭力，錯失重要人才資源、影響地方創生產業發展，以及國發會基本行政事務與派駐人力薪資等。

此外，國發會表示，後續表決提案刪減國發會資訊管理等經費，主要是維持行政院公報網站、公共政策網路參與平台及資通訊網路、機房維運的基本需求等。若大幅減列這項預算，將嚴重衝擊國發會對國內外民眾提供服務、資訊公開透明及資安防護業務的落實。

國發會說，114年度預算案是依國發會施政計畫及業務需要，本於撙節原則覈實編列，但立法院院會未經審核也未協商討論大幅刪減2億7400萬元，凍結11億1700萬元。期盼立法院給予支持，讓國發會持續扮演全球創新經濟關鍵角色，並建構均衡包容環境與社會，共同為國家長遠發展及國人世代幸福而努力。