爭取立院通過千億預算撥補 台電打「風雨牌」：為台灣在風雨中搶修

台電今天表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收電價成本逾2800億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。

此外，台灣電力工會理事長吳有彬、台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣自來水企業工會理事長董季琪和台糖公司工會聯合會理事長田賢堂今天也發出聯合聲明，表示針對立法院對於撥補台電改善財務兩筆千億預算，將力擋不給過關，電油糖水四大工會同表遺憾，懇請立法院各黨派能以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持，如此鞭策與監督，方能發揮台電專業價值，助力國家整體發展，希請立法院能給予台電預算必要支持。

台電指出，無論任何突發停電事故、風災或地震，台電人為了穩定供電、點亮光明，永遠第一時間衝向前線。2024年凱米、山陀兒及康芮3次颱風與403花蓮大地震等天災，累計造成超過260萬戶停電，台電出動5萬人次在風雨地動中搶修。

台電說，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，等於民眾每用1度電，台電就虧1元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過1,400萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。2020至2023年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達37%、139%；南韓則分別調漲49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計僅調7.1%。

台電說，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如2022至2024年間，日本電費補貼約台幣5500億元，法國則補貼約台幣7000億元。