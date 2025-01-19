快訊

合歡山「警」色瞬間爆紅！7千人被融化 網直呼：最可愛的警察杯杯

民眾黨中央委員選舉結果曝光 林昭印最高票、蔡壁如排名第五

114學測國綜解答快看！MBTI結合古文有新意 考生喊「白話文更難」

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取立院通過千億預算撥補 台電打「風雨牌」：為台灣在風雨中搶修

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台電表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。圖為去年凱米颱風來襲，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台電表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。圖為去年凱米颱風來襲，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供

台電今天表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收電價成本逾2800億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。

此外，台灣電力工會理事長吳有彬、台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣自來水企業工會理事長董季琪和台糖公司工會聯合會理事長田賢堂今天也發出聯合聲明，表示針對立法院對於撥補台電改善財務兩筆千億預算，將力擋不給過關，電油糖水四大工會同表遺憾，懇請立法院各黨派能以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持，如此鞭策與監督，方能發揮台電專業價值，助力國家整體發展，希請立法院能給予台電預算必要支持。

台電指出，無論任何突發停電事故、風災或地震，台電人為了穩定供電、點亮光明，永遠第一時間衝向前線。2024年凱米、山陀兒及康芮3次颱風與403花蓮大地震等天災，累計造成超過260萬戶停電，台電出動5萬人次在風雨地動中搶修。

台電說，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，等於民眾每用1度電，台電就虧1元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過1,400萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。2020至2023年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達37%、139%；南韓則分別調漲49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計僅調7.1%。

台電說，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如2022至2024年間，日本電費補貼約台幣5500億元，法國則補貼約台幣7000億元。

俄烏戰爭 台電 電價

延伸閱讀

搶救2000億撥補！台電人風雨中搶修 台電喊話：盼支持風雨中的台電

在台電茶水間性騷女同事又搶手機刪對話紀錄 判刑3月

台電尖山發電廠送暖 辦澎湖清寒獨老圍爐餐會

反對立院刪農業部預算 全國豬協：不惜動員到立院抗爭

相關新聞

公視預算因「聽海湧」遭砍…政大教授邀課上討論 陳玉珍：審完應邀

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿，政大廣電系教授...

大港開唱預算遭凍！藍營質疑是否符合推廣客家文化 客委會發聲了

客委會補助高雄「大港開唱」，藍營質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結預算。客委會今天表示，補助是為推動族群主流化，讓全國民...

綠正式介入大罷免？林右昌：藍白亂砍預算民眾激烈反應

民進黨秘書長林右昌今天到汐止發春聯及福袋，媒體詢問「民進黨會正式介入大罷免嗎？」林右昌回應說，有關大罷免的事情，2月1日...

警政預算凍結30億、刪減1.1億 警政署：不利打擊毒品及詐欺

立法院在野黨團提案刪減及凍結總預算，警政署今表示，今年度警政預算被凍結逾30億餘元、刪減逾1億1300萬元，不利治安維護...

海軍：堅持潛艦國造預算20億照列 籲立院支持勿刪勿凍

海軍司令部今天下午以「潛艦國造預算遭凍結18億」為題發布新聞稿，堅持114年度潛艦國造預算原編列20億元應予維持，以避免...

指警政預算遭凍結逾30億、刪減逾1億 警政署：恐影響社會安全

立法院在野黨團擬大刪總預算。警政署今天說，114年度警政預算遭在野黨凍結逾新台幣30億餘元、刪減逾1億餘元，將不利後續打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。