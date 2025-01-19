指警政預算遭凍結逾30億、刪減逾1億 警政署：恐影響社會安全

立法院在野黨團擬大刪總預算。警政署今天說，114年度警政預算遭在野黨凍結逾新台幣30億餘元、刪減逾1億餘元，將不利後續打擊毒品等維護治安作為，若未解凍恐影響社會安全。

立法院藍、白立委合力刪除中央政府總預算。警政署發布新聞資料指出，114年度警政預算遭在野黨團凍結逾30億餘元，刪減逾1億1300萬元，將不利治安維護及打擊毒品和詐欺犯罪，恐讓全民共同受害。

警政署表示，因遭凍結及刪減金額龐大，刪減後將沒足額經費辦理維護治安工作，若未如期解凍，將造成維護治安的空窗期，恐讓販毒及詐騙案激增，導致民眾安全受威脅或財損升高等，並間接讓民眾失去對警察守護安定公義及執行公權力的信賴感。

警政署指出，針對預算遭凍結逾30億餘元，若未順利解凍，將嚴重影響如修繕老舊辦公廳舍、採購勤務業務用品、刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購、毒品尿液採驗業務、打詐辦案業務系統經費、警用裝備及通訊設備維護等。

警政署表示，至於立委提案刪減逾1億1300萬元，將影響警察因公受傷、失能慰問、急難濟助及警察危勞職務降齡命令退休特別給付金等法律義務支出經費，與警用資訊系統、資安防護設備等勤務運作的必要性支出。

警政署指出，此筆遭刪除預算除會影響識詐宣導，並難以改善民防人員有年齡老化、裝備簡陋等狀況，恐間接影響能協助處理天然災害或極端情勢的民防團隊運作，且更難達成全民防衛韌性的目標。

立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，17日處理「通案」，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬歲出通案刪減用途別項目，及如總刪減數未達939億7500萬元，另予補足。