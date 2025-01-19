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搶救2000億撥補！台電人風雨中搶修 台電喊話：盼支持風雨中的台電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為凱米颱風來襲時，台電彰化區營業處出動317人、161輛工程車待命，並搶修一些小事故，以及修剪樹木，防止被強風吹斷壓壞纜線。圖／台電提供
圖為凱米颱風來襲時，台電彰化區營業處出動317人、161輛工程車待命，並搶修一些小事故，以及修剪樹木，防止被強風吹斷壓壞纜線。圖／台電提供

第一時間衝向前線。2024年凱米、山陀兒及康芮3次颱風與403花蓮大地震等天災，累計造成超過260萬戶停電，台電出動5萬人次在風雨地動中搶修。台電表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中、虧損累累的台電。

台電表示，俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為了穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收電價成本逾2,800億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。

台電表示，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，等於民眾每用1度電，台電就虧1元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過1,400萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。

台電指出，2020至2023年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達37%、139%；韓國則分別調漲49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計僅調7.1%。

台電強調，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，亦同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如，2022至2024年間，日本電費補貼約新台幣5,500億元，法國則補貼約新台幣7,000億元。

台電 電價

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