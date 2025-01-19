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立法院會大砍衛福部預算 9大醫團呼籲：勿刪掉人民健康

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
九大醫界團體今天針對立法院會刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，發布聯合聲明呼籲「懇請立法院以蒼生為念刪預算，不能刪掉人民的健康」。本報資料照片
九大醫界團體今天針對立法院會刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，發布聯合聲明呼籲「懇請立法院以蒼生為念刪預算，不能刪掉人民的健康」。本報資料照片

在野黨大砍中央政府預算，引來各部會反彈聲浪。9大醫界團體今天針對立法院會刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，發布聯合聲明呼籲，此舉恐將帶來疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導受影響，進而蔓延疾病，導致導致加劇社會健康不平等，「懇請立法院以蒼生為念刪預算，不能刪掉人民的健康。」

台北市﹑新北市﹑基隆市﹑桃園市﹑宜蘭縣醫師公會﹑台灣家庭醫學醫學會﹑中華民國基層醫療協會﹑中華民國診所協會全聯會﹑中華民國基層醫師協會，針對立法院會審查中央政府今年總預算時，刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，共同發表聲明認為，此舉將會嚴重削弱公共衛生成效，並對社會健康福祉產生不利影響，更是將會讓台灣多年來所累積得來不易的高醫療水準大受打擊，希望立委諸公能夠再次睿智審視，讓此與公衛重要相關的預算可以重新獲得通過。

聲明提到，由於衛福部的宣傳預算，為的是增強對於疾病認知而並非一般公關用途，所以倘若未經細思，便將此預算驟然刪除，恐將會帶來包括疫苗接種、健康飲食等公共健康宣導受影響，而當發生疫情時，因為無法宣導導致疫情防控工作受阻

而使疾病蔓延，及弱勢群體將會因為難以獲得健康教育和社會支持，導致加劇社會健康不平等，且當民眾對政府政策的理解和支持不足，將會影響政策效果。

聲明指出，業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康韌性﹑擴大癌症篩檢﹑護理人力整備﹑第二期優化兒童醫療﹑防疫整備﹑慢性病防治工作提升﹑幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯，讓國人健康促進受到莫大影響。而當預算刪減到讓民眾不知有哪些資源可供利用﹑凍結到各項健康促進計畫都停擺，如此一來被刪減被凍結的就是人民的健康，「我們認為絕對不可以讓這樣影響國人健康的事情，在當今的台灣發生。」

聲明強調，攸關人民健康福祉的預算必須讓其通過，健康不分黨派，各黨派應該以人民健康為念，一起支持衛福部、支持醫界，讓衛福部與醫界，落實共同守護台灣人民健康的決心。

立法院 衛福部

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