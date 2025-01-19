快訊

知名造型師林葉亭失智父親走失 醫指「2大情境」最為常見

114學測自然／日本311大地震年份誤植 大考中心交試題專家討論

立委王鴻薇指混淆視聽 羅一鈞：如預算可過關請盡量罵

國防部：海外受訓有必要 通刪15%預算有極不利影響

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部今天表示，強調推動官兵負海外受訓，學習新式戰術戰法與實戰經驗，為強化戰力所必須。圖／聯合報系資料照片
國防部今天表示，強調推動官兵負海外受訓，學習新式戰術戰法與實戰經驗，為強化戰力所必須。圖／聯合報系資料照片

國防部今天表示，強調推動官兵負海外受訓，學習新式戰術戰法與實戰經驗，為強化戰力所必須。立院將114年度「國外旅費及出國教育訓練費」通案刪減15%，且無法以其他項目流用，將產生極為不利的影響，呼籲立院朝野黨團降低通刪比率。

國防部說，籌建軍事作戰所需武器平台，與改進作戰準則、加強軍事交流訓練合作同等重要。近年我國與友盟國家互動愈形密切，得以爭取機會，派員出國受訓，汲取先進國家實戰經驗，透過訓練成長戰力。然而年度出國預算原編已不足，配合通刪無疑雪上加霜，將使向友盟爭取、獲得同意的非計畫性重要派訓與重要交流會議等，均無法成行；有關國軍參與友邦軍事協訓規模，將大幅縮減，嚴重影響官兵派訓及學習機會，亦不利推動各項軍事交流活動。

國防部強調，編列的出國預算均花在刀口上，用意在透過官兵受訓交流，助益戰術戰法更新，強化先進武器裝備操作能力，以及執行各項軍售工作協調談判。籲請立法院朝野黨團以強化國防安全為考量，降低通刪比例，同意調整流用，以降低對國軍建軍備戰工作的衝擊。

國軍 國防部

延伸閱讀

4架次共機擾西南及東部空域 國軍嚴密監控

反對立院刪農業部預算 全國豬協：不惜動員到立院抗爭

陸國防部批賴清德 稱打「獨」促統絕不手軟

國防部：預算遭提案刪減凍結高達44% 嚴重影響戰力

相關新聞

立法院會大砍衛福部預算 9大醫團呼籲：勿刪掉人民健康

在野黨大砍中央政府預算，引來各部會反彈聲浪。9大醫界團體今天針對立法院會刪除衛福部60%宣傳預算，及凍結70%業務費用，...

爭取立院通過千億撥補 台電打風雨牌

台電今天表示，台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，...

國防部：海外受訓有必要 通刪15%預算有極不利影響

國防部今天表示，強調推動官兵負海外受訓，學習新式戰術戰法與實戰經驗，為強化戰力所必須。立院將114年度「國外旅費及出國教...

朝野刪預算衝擊新手爸媽和微企 勞動部喊話別刪

明後兩天立法院即將進入年度預算表決階段，勞動部表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算及勞...

影響發票中獎經費 發票委辦費遭通刪一成

立法院民眾黨黨團於114年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經17日院會表決通過，刪減「委辦費」預算10% （...

文化預算恐遭刪減 文化部長李遠：就像斷了葉脈的葉子

針對114年文化預算可能遭大幅刪減或凍結，文化部長李遠表示，文化部預算加計前瞻計畫，今年首度突破300億，但是仍未達整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。