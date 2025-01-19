朝野刪預算衝擊新手爸媽和微企 勞動部喊話別刪

明後兩天立法院即將進入年度預算表決階段，勞動部表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部「勞動條件及就業平等業務」預算及勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」將遭刪減，將對新手爸媽、微小企業等造成嚴重影響，籲請提案立委不要刪減相關預算。

根據民眾黨黨團提案，將刪除勞動部「勞動條件及就業平等業務」公務預算800萬元併凍結20%（1942萬9000元）。勞動部表示，這項預算為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，「產檢假薪資補助」、「陪產檢及陪產假薪資補助」是2022年時為了增加勞工孕產期間福祉，將「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由原來的5日增加為7日，並規定由雇主照給工資。

勞動部說，另為了避免因增加小微型企業雇主的負擔，進而影響勞資關係，因此增加2日的薪資費用，由政府編列預算補助，給予勞資雙方支持。這二項補助每月平均核發數為712萬元，若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐9個多月，無法支應全年度之補助。

另國民黨團提案全數刪減勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」724萬元，勞動部說，若全數刪減，將造成民眾難以獲知勞工紓困貸款、各項保險含勞、就、災、農保及退休金等加保、給付如何申請與發放等相關資訊，也無法透過廣播電台、臉書粉絲專頁、報章雜誌等相關資訊，讓民眾易於了解與自身權益相關資訊，若民眾錯過相關補助或給付申請時程，易讓民眾權益受損。