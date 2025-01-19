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批財政部發假訊息 王鴻薇：統一發票獎金依法不能刪
立法院近日審查今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案預計刪除1111億元。財政部臉書昨天貼文指，在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金。國民黨團首席副書記長王鴻薇駁斥，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，而且是法定預定，依法「不能刪」，財政部竟然用18.5億來製造恐慌。
財政部臉書昨天貼文稱，發票中獎獎金也遭刪減，全民最期待每2個月一次的發票開獎，這幾年財政部不斷增開雲端發票專屬獎組數，鼓勵大家使用載具索取雲端發票外，也持續精進多元兌獎服務，讓民眾兌獎更方便；但在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性，敬請立法院以民眾權益優先，支持政府預算。
王鴻薇表示，財政部發文造謠立法院要刪「發票中獎獎金」，然而依法發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，這是法定預算。事實是，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，財政部竟然用18.5億來製造恐慌，讓外界誤以為統一發票獎金沒有了，請大家支援澄清。王鴻薇也批評，財政部發假訊息，各部會淪造謠洗腦中央廚房。
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