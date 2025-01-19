快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

批財政部發假訊息 王鴻薇：統一發票獎金依法不能刪

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院近日審查今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案預計刪除1111億元。財政部臉書昨天貼文指，在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金。國民黨團首席副書記長王鴻薇駁斥，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，財政部竟然用18.5億來製造恐慌。圖／聯合報系資料照片
立法院近日審查今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案預計刪除1111億元。財政部臉書昨天貼文指，在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金。國民黨團首席副書記長王鴻薇駁斥，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，財政部竟然用18.5億來製造恐慌。圖／聯合報系資料照片

立法院近日審查今年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案預計刪除1111億元。財政部臉書昨天貼文指，在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金。國民黨團首席副書記長王鴻薇駁斥，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，而且是法定預定，依法「不能刪」，財政部竟然用18.5億來製造恐慌。

財政部臉書昨天貼文稱，發票中獎獎金也遭刪減，全民最期待每2個月一次的發票開獎，這幾年財政部不斷增開雲端發票專屬獎組數，鼓勵大家使用載具索取雲端發票外，也持續精進多元兌獎服務，讓民眾兌獎更方便；但在野黨團「統一發票給獎經費」刪減18.5億元，包含了發票中獎獎金，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性，敬請立法院以民眾權益優先，支持政府預算。

王鴻薇表示，財政部發文造謠立法院要刪「發票中獎獎金」，然而依法發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，這是法定預算。事實是，今年的統一發票獎金及推廣預算有187.7億，財政部竟然用18.5億來製造恐慌，讓外界誤以為統一發票獎金沒有了，請大家支援澄清。王鴻薇也批評，財政部發假訊息，各部會淪造謠洗腦中央廚房。

王鴻薇 立法院 統一發票

延伸閱讀

百億韌性醫療預算竟有黑熊惹議 消防署：不會給黑熊學院

影／遭指刪消防預算 王鴻薇：一毛都沒有刪

王鴻薇提案刪除1億消防預算 蘇巧慧：毫無道理

兩場歌仔戲燒8600萬 王鴻薇：刪黑預算剛好而已

相關新聞

公視預算因「聽海湧」遭砍…政大教授邀課上討論 陳玉珍：審完應邀

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元預算，溝通後改刪減2300萬元，但仍引發影視界不滿，政大廣電系教授...

大港開唱預算遭凍！藍營質疑是否符合推廣客家文化 客委會發聲了

客委會補助高雄「大港開唱」，藍營質疑是否符合推廣客家文化，提案凍結預算。客委會今天表示，補助是為推動族群主流化，讓全國民...

綠正式介入大罷免？林右昌：藍白亂砍預算民眾激烈反應

民進黨秘書長林右昌今天到汐止發春聯及福袋，媒體詢問「民進黨會正式介入大罷免嗎？」林右昌回應說，有關大罷免的事情，2月1日...

凍刪官員預算卻遭扭曲 王鴻薇：選手訓練出國費用不受影響

立法院會上周五起開始處理今年度中央政府總預算案，其中教育部體育署的國外旅費及出國教育訓練費被統刪15%，引發關注。國民黨...

衛福部宣傳預算遭刪 5大團體發聲明：懇求立委審慎考量

立法院審查中央政府114年總預算，大刪衛福部的預算，包括60%的宣傳預算，以及凍結70%業務費用。台灣醫院協會、中華民國...

警政預算凍結30億、刪減1.1億 警政署：不利打擊毒品及詐欺

立法院在野黨團提案刪減及凍結總預算，警政署今表示，今年度警政預算被凍結逾30億餘元、刪減逾1億1300萬元，不利治安維護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。