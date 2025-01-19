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百億韌性醫療預算竟有黑熊惹議 消防署：不會給黑熊學院

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
消防署執行韌性國家醫療整備計畫。記者黃子騰／翻攝
消防署執行韌性國家醫療整備計畫。記者黃子騰／翻攝

立委王鴻薇揭露內政部「韌性國家醫療整備計畫」，將黑熊學院列在名單內，還請黑熊學院理事長劉文指導，懷疑是為黑熊學院量身訂做，提案刪除消防署1億元預算。但在消防署提出保證不會給黑熊學院後，此筆預算已改成主決議，並未刪除經費。

內政部表示，消防署執行韌性國家醫療整備計畫，以加強傷病患到院前緊急救護整備為主，增加救護技術員之個人防護裝備並強化消防人員緊急傷患救護訓練，辦理相關訓練以及充實裝備器材，係為因應地震、颱風等災害，提升消防人員救護效能，維護民眾生命安全。

消防署執行項目包括：消防人員特殊緊急救護訓練，自2025年起分3年每年預計訓練5千名消防人員。另外補助地方政府消防人員防護裝備，自2025年起分3年購置約1萬套。而補助地方政府消防機關充實止血帶自2025年起分3年購置約5萬條、輕量化折疊式擔架自2025年起分3年購置約1200組。相關訓練計畫則委由緊急醫療救護等專業學會辦理，並無與黑熊學院合作。

王鴻薇指出，即便這筆「韌性國家醫療整備計畫」疑點重重，而且計畫內容至今列為機密，但在消防署再三保證絕對不給黑熊學院等綠營側翼團體之下，預算案在1月15日早就簽名給消防署，改成主決議沒有刪除。但之後卻被拿來政治操作，到處在綠側翼平台誤導社會大眾。

側翼 消防人員 黑熊

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