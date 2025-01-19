文化預算恐遭刪減 文化部長李遠：就像斷了葉脈的葉子

針對114年文化預算可能遭大幅刪減或凍結，文化部長李遠表示，文化部預算加計前瞻計畫，今年首度突破300億，但是仍未達整體預算的1%，文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷，若支撐文化的預算再遭大幅刪減，就像斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。李遠強調，仍將持續努力溝通獲得支持，期盼盡力保留經教文會理性討論過的預算版本。

文化部指出，文化部114年主管預算共計編列290億元，依前（17）日立法院通過的通刪數初步試算共刪減約6.24億元，影響所及包含台北國際書展、各項閱讀推廣計畫等；讓世界看見台灣的大阪世界博覽會文化交流計畫、國際據點業務費及文化交流；金曲獎、金鐘獎、金鼎獎等重要獎項；以及攸關文化藝術發展的國家語言、視覺、表演藝術、文化資產保存工作推動等。

目前尚有多項針對文化部的刪減及凍結預算提案待協商，如照案通過，影響最嚴重的將是讓世界看見台灣的「文化黑潮計畫」，共將減列逾14億元。

李遠強調，文化預算關乎的是產業的發展、全民的平等近用及國家重要的對外形象，文化部亦深刻理解文化預算必須更努力展現其「無形的價值」，才能獲得全民認同及支持。文化部預算在立法院教育及文化委員會時，經朝野委員充分討論，所有委員都展現出對於文化預算強力支持的決心。文化部由衷感謝所有挺身而出一起捍衛文化預算的立法委員及民間朋友，文化部會持續溝通，爭取保留所有得來不易的預算，「不到最後一刻我們絕不放棄」。