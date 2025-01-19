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體育署預算被刪15% 運彩公會籲：回歸理性討論

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院近日通過刪減體育署15%預算的決定，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇上午發表聲明表示，如此一來將讓原本只占中央政府總預算千分之3以下的體育經費，更是雪上加霜。圖／何昱奇提供
立法院近日通過刪減體育署15%預算的決定，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇上午發表聲明表示，如此一來將讓原本只占中央政府總預算千分之3以下的體育經費，更是雪上加霜。圖／何昱奇提供

立法院近日通過刪減體育署15%預算的決定，中華民國運動彩券經銷商公會上午發表聲明表示，如此一來將讓原本只占中央政府總預算千分之3以下的體育經費，更是雪上加霜。他們希望體育歸體育、政治歸政治。

運彩公會說，體育從來都是凝聚社會力量、展現國家形象的重要基石。從奧運賽場上的奮戰到基層推廣的努力，台灣的體育人用他們的熱血與汗水，讓這片土地充滿驕傲與希望。他們從來不分藍綠白，不涉足政黨之爭。他們的奮鬥只為一個目標-讓台灣站上世界舞台，讓國人感到自豪。

如今，體育卻成了政治惡鬥的犧牲品。刪減預算的行為，無疑是在剝奪體育人的資源，也是在削弱全民的驕傲與信心。體育署原本的經費已經是微乎其微，這樣的刪減只會讓本已捉襟見肘的基層體育推廣、國家代表隊訓練面臨更大挑戰。

運彩公會呼籲，立法院應該停止政治惡鬥，回歸理性討論，理解體育對國家、對社會的重要性。我們需要更多的支持，而不是更多的阻礙。體育是全體台灣人民心目中理想的第一品牌，是我們的驕傲與信念。愛護它、珍惜它都來不及了，為什麼要讓它成為犧牲品？他們將持續為體育人發聲，期盼立法院藍白諸公重新審視這項決定，還給台灣體育人應有的尊重與支持。

台灣人 立法院 體育

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